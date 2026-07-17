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A horas de disputar la final del Mundial 2026 frente a España, Lionel Messi participó del Fanatics Fest en Nueva York junto a Lionel Scaloni, Emiliano “Dibu” Martínez, Rodri y el entrenador español Luis de la Fuente. En la previa del duelo decisivo que se jugará en el MetLife Stadium de New Jersey, el capitán de la Selección Argentina habló sobre la presión de afrontar una nueva final mundialista y sorprendió con los elogios que le dedicó a Lamine Yamal.

Será la tercera final de la Copa del Mundo para Messi, que buscará conquistar un nuevo título con la Albiceleste. Sin embargo, el rosarino aseguró que nunca permitió que la presión condicionara su manera de vivir el fútbol y explicó cuál fue la enseñanza que marcó toda su carrera.

Lionel Messi habló sobre la presión de jugar una nueva final del Mundial

Consultado por lo que significa disputar otra definición mundialista, el capitán argentino aseguró que tanto él como el plantel aprendieron a convivir con las exigencias de la alta competencia desde muy jóvenes.

“Crecimos jugando al fútbol con mucha pasión y muchas ganas de jugar, de divertirnos, sea cual sea el lugar. Creo que nunca pensamos en la presión, siempre lo asimilamos como algo natural el hecho de jugar y competir porque somos un grupo competitivo al que le gusta ganar”, afirmó.

En la misma línea, Messi recordó que el fútbol también le enseñó a convivir con las derrotas. “De chiquito fui entendiendo que se pierde más de lo que se gana y eso me hizo crecer como persona y como jugador”, expresó.

Los elogios de Messi para Lamine Yamal antes de Argentina vs. España

Uno de los momentos más destacados de la charla llegó cuando fue consultado por Lamine Yamal, la gran figura de la Selección de España y uno de los futbolistas más determinantes del Mundial 2026. Messi no escatimó elogios para el joven atacante y destacó el enorme presente que atraviesa a pesar de su corta edad.

“Lamine es un grandísimo jugador. Lo seguí muchísimo porque juega en el club que amo y le deseo lo mejor. Es un referente mundial con apenas 19 años, tiene toda la carrera por delante y la oportunidad de conseguir algo histórico”, sostuvo.

El capitán argentino también hizo referencia a la imagen que ambos protagonizaron años atrás, cuando Yamal era apenas un bebé durante una producción solidaria realizada en Barcelona. “Lo de esa foto es una locura. Es la vida. Que hoy nos estemos enfrentando en una final de un Mundial es increíble”, aseguró.

Lionel Messi junto a un pequeño Lamine Yamal.

El aviso de Messi para España

Pese a los elogios hacia el extremo español, Messi dejó en claro que la Selección Argentina hará todo lo posible para impedir que brille en la final. “Es uno de los mejores del mundo, sin dudas, y le deseo muchísima suerte porque el bien de él también será el bien de Barcelona. Pero intentaremos hacer un gran partido para que él no tenga su mejor versión”, afirmó.

Además, reconoció el potencial colectivo del equipo dirigido por Luis de la Fuente. “Tanto él (Lamine Yamal) como España tienen grandes jugadores y un gran juego. Nosotros también tenemos nuestras armas”, concluyó el capitán argentino, que buscará levantar una nueva Copa del Mundo con la Albiceleste.

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