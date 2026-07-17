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La cuenta regresiva para la final del Mundial 2026 ya comenzó y Emiliano “Dibu” Martínez dejó en claro cuál es el gran objetivo de la Selección Argentina. En la zona mixta previa al duelo con España, el arquero habló del presente del equipo de Lionel Scaloni, recordó la histórica victoria sobre Inglaterra y confesó que sueña con conquistar una nueva Copa del Mundo.

El marplatense, una de las piezas fundamentales del ciclo de Scaloni, aseguró que disputar otra final mundialista representa un momento único y destacó el orgullo que siente por volver a pelear por el título más importante del fútbol.

“Lo estoy soñando”: el deseo del Dibu Martínez de ganar otra Copa del Mundo

Martínez reconoció que imaginaba un cruce con España y sostuvo que el destino terminó reuniendo a dos de las mejores selecciones del torneo en el partido decisivo. “Era el destino jugar contra ellos. Estaba todo preparado para jugar en Qatar. Sea España o quien sea el rival, jugar la final del mundo tiene otro sabor y no tengo palabras para explicar lo orgulloso que estoy”, expresó.

El arquero también recordó la clasificación frente a Inglaterra y aseguró que fue uno de los encuentros más especiales que le tocó vivir con la camiseta de la Selección. “El otro día contra Inglaterra fue el segundo partido que más disfruté con la Selección por la gente y por lo que importaba ese partido. Ganarlo dos veces es muy difícil y me imagino los festejos si llevamos la cuarta estrella. Lo estoy soñando”, confesó.

El elogio del Dibu a Messi, Julián Álvarez y los delanteros argentinos

Consultado por la fortaleza ofensiva del equipo, el arquero dejó en claro cuál es su deseo para la final frente a España. “Prefiero que siga tirando tiros Leo, Julián, que la sigan clavando en el ángulo. Si metemos tres goles en cada partido, vamos a ganar”, afirmó entre sonrisas.

Qué dijo el Dibu Martínez sobre España y la final del Mundial

El campeón del mundo también evitó subestimar al seleccionado español y recordó que en una Copa del Mundo no existen rivales sencillos. “A veces la gente te dice opiniones de los rivales, pero nosotros no decidimos con quién jugar. Vi a Colombia dominar a Suiza y a nosotros nos costó ganarle”, analizó.

Además, anticipó que las altas temperaturas podrían convertirse en un factor determinante durante el partido. “El domingo es una final con mucho calor y hay que adaptarse a las situaciones. Creo que ninguna selección se adapta como nosotros”, sostuvo.

La clave que marcó el Dibu para conquistar la cuarta estrella

Sobre el cierre, Martínez hizo una autocrítica por algunos errores defensivos que mostró la Selección durante el torneo, aunque destacó que el enorme poder ofensivo del equipo permitió compensarlos.

“Nos conocemos. Al final, cuando jugás una Copa del Mundo el margen de error es poco. Nosotros cometimos errores que no cometíamos, pero cuando tenés gente que hace dos o tres goles en los partidos, lo importante es mantener el arco en cero para volver a ganar”, concluyó.

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