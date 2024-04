Luego de anticipar que denunciaría a Javier Milei por calumnias e injurias, el periodista Jorge Lanata tuvo un mano a mano con Chiche Gelblung en Crónica HD y dijo que el Presidente “no puede seguir siendo un panelista” y “tiene que darse cuenta que maneja un país”.

“Esto pasó mucho tiempo antes, es increíble que nadie haya iniciado una demanda“, dijo Jorge Lanata sobre la demanda. La pelea comenzó luego de que el conductor radial cuestionara al aire la presunta participación del embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, en la reunión del comité de crisis realizada este domingo a la noche, tras el anticipado regreso del mandatario de su viaje en los Estados Unidos.

Lanata adelantó que la presentación judicial la realizarán mañana su esposa Elba Marcovecchio y su abogado Patricio Carballés. Será una demanda penal por injurias y otra civil por reparación.

“Sería bueno que el larretista Lanata se informe bien sobre la reunión. Jorgito, no mientas. En la reunión, el embajador contó la visión oficial de Israel y luego se retiró dando así comienzo a la reunión formal del CC (comité de crisis). Críticas sí. Mentiras no. ¿Decir la verdad requiere sobre?”, posteó el jefe de Estado en respuesta a las declaraciones de Lanata.

“Me parece una barbaridad que el Presidente esté acusando al periodismo de ilícitos. Que te llamen ensobrado es acusarte de un ilícito. Si no hago nada lo estoy aceptando. Estoy obligado a hacer algo”, recalcó.

En tanto, sobre el motivo del enojo de Milei, Lanata recordó que “fue un comunicado de la Casa de Gobierno” el que mencionó la presencia de Sela en la reunión de gabinete. “Ellos mismos hablaban de la presencia del embajador sin especificar qué tiempo había estado en el encuentro”, indicó.

Y añadió: “Aun cuando no hubiera sido así, cuál es el problema de que yo hubiera dicho algo y me hubiera equivocado. Vos no podés pensar que a tu alrededor hay un complot mundial. No es que uno todo lo que hace lo hace con un significado oculto”.

“Esto pasó muchas veces antes. Tendrían que anunciar un juicio mucho antes que yo”, consideró.

Además, en su respuesta al líder libertario subrayó: “Cuando decimos algo es porque lo podemos probar. No decimos cualquier cosa. Yo no dije ‘Milei se robó tal cosa’ que él podría sentirse ofendido. En tal caso he criticado a Milei. Ahora, cuando vos sos público la crítica es algo intrínseco. Ahora, una cosa es que te critiquen y otra que te adjudiquen un delito. En eso el Presidente se equivoca y la impunidad no la tiene por ser presidente”.

“Si lo desmiente, me olvido de este asunto”

Lanata remarcó, en tanto, que “el Presidente no tiene inmunidad frente a la Justicia, no es como los legisladores. No tiene fueros”.

“Tampoco quiere exagerar, no es un delito grave. Si lo desmiente, me olvido de este asunto. Quiero que se desmienta y en el caso de que lo siga sosteniendo, se defienda y un juez pueda decir si estuvo mal o no”, enfatizó.

Leé más notas de La Opinión Austral