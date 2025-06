Tras los intensos rumores, Rusherking y Ángela Torres se separaron y, finalmente, el cantante rompió el silencio. El periodista Juan Etchegoyen contó en “Mitre Live” que conversó con el artista y dio detalles acerca de la ruptura.

“Mucho se viene hablando de la separación de Rusherking y Ángela Torres y quiero abrir el programa con el tema, porque hablé, hoy, con Rusherking”, comenzó diciendo el comunicador.

En este marco, prosiguió: “Por primera vez, el cantante explica lo que pasó. Se dijo que había engaños; se dijo de todo en estos días y, de manera muy generosa, él me atendió para explicarme. Da detalles y cuenta quién decidió terminar con la relación”.

“Le pregunté qué había pasado y me explicó, muy claramente, todo”, expresó Juan antes de dar los motivos de la ruptura entre los artistas.

Tras estos dichos, leyó el mensaje que le envió el cantante. “Hola, Juan ¿cómo estás? Tomé la decisión de hacerlo hace dos semanas, ya; no pasó nada grave, simplemente, estábamos en momentos distintos y era lo mejor para ambos. Gracias por preguntar”, dijo Rusher, quien, por primera vez, habló sobre de la separación, ya que en muchos portales comenzaron a especular que habría sido por una infidelidad.

Y, cerró: “De esta manera, queda claro el motivo. Me parece que Rusher me termina contestando, para que nadie saque una conjetura que no es”.

Ángela Torres rompió el silencio tras su separación de Rusherking

Pese a que circularon rumores de infidelidad, la artista de 26 años rompió el silencio y reveló qué fue lo que desencadenó la ruptura.

“Ayer, Ángel de Brito contó en “LAM” la separación de Ángela Torres y Rusherking. Hablé con Ángela”, dijo Candela Mazzone, este viernes, en el ciclo de streaming “El ejército de la mañana” (Bondi Live); acto seguido, la periodista leyó el mensaje que la actriz le escribió. “Me puso ‘holis. Sí, es cierto .Terminamos súper bien y hay mucho respeto entre nosotros, pero decidimos que era mejor estar solos para que no se inventen bol******’. Perdón la expresión, pero lo estoy leyendo textual”, comentó.

Además, la intérprete de la canción “Las leyes de la vida” hizo hincapié en que estaba segura de la determinación que tomó junto al joven santiagueño de 26 años. “Estamos los dos bien y seguros con la decisión”, indicó; ante la consulta de la panelista sobre si existieron terceros en discordia, la hija de Gloria Carrá, aclaró: “No, para nada. No los hubo. Fue una decisión entre ambos, buscando lo mejor para los dos. Besito y suerte”.

Leé más notas de La Opinión Austral