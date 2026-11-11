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Los premios Martín Fierro de Cable 2026 ya tienen a sus nominados y Crónica TV obtuvo diez candidaturas en diferentes categorías. La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) reconocerá a los programas, las figuras y los equipos más destacados de la televisión por cable durante 2025.

Entre las nominaciones se encuentran rubros periodísticos, de conducción, producción y servicios informativos, con representantes de distintos programas de la señal.

La ceremonia de entrega se realizará este jueves 12 de noviembre. La cobertura comenzará a las 19.30 con la alfombra roja, a cargo de Paula Varela y Guido Záffora. A las 21 se dará inicio a la transmisión principal por A24, conducida por Marina Calabró y Sergio Lapegüe.

La jornada también tendrá una cobertura especial de La Opinión Austral, con Fernando Zabala y Camila Ferrer Pose, quienes seguirán de cerca la ceremonia y la participación de los nominados en una de las principales citas anuales de la televisión argentina, con entrevistas en la previa y todo el post de la ceremonia.

Las ternas

Crónica TV tendrá una participación destacada, con diez candidaturas que abarcan desde los noticieros y el servicio informativo hasta la labor periodística, la conducción y la producción integral.

En la categoría Interés general competirá Duro de callar, conducido por Tomás Méndez.

En Noticiero diurno, la señal tendrá como representante a Siempre Noticias, con Germán “Pampa” Mónaco y Liliana Caruso; mientras que en Noticiero central estará nominado Tierra de nadie, con Diego Esteves y Nahuel Suárez.

La señal también buscará quedarse con el reconocimiento a Servicio informativo, categoría en la que está nominada Crónica TV.

En Servicios aparece El defensor, de Adrián Frascino, y en Producción integral, Crónica Televisión, con Facundo Pedrini y Verónica Crespo.

Las distinciones individuales completan la presencia del canal en la ceremonia. Esteban Godoy, por Último momento, competirá en Labor conducción masculina; Ernesto Hadida, por Tiempo real, en Labor periodística masculina; Cristian Eche estará nominado en Cronista/movilero y Lucas Occhipinti, de Siempre Noticias, en Columnista policial/judicial.

Conocé a los nomimados

Interés general: Duro de callar (Tomás Méndez).

Noticiero diurno: Siempre Noticias (Germán “Pampa” Mónaco y Liliana Caruso).

Noticiero central: Tierra de nadie (Diego Esteves y Nahuel Suárez).

Servicio informativo: Crónica TV.

De servicios: El defensor (Adrián Frascino).

Producción integral: Crónica Televisión (Facundo Pedrini y Verónica Crespo).

Labor conducción masculina: Esteban Godoy (Último momento – Domingo).

Labor periodística masculina: Ernesto Hadida (Tiempo real).

Cronista/movilero: Cristian Eche.

Columnista policial/judicial: Lucas Occhipinti (Siempre Noticias).

La ceremonia reunirá a los principales referentes de la televisión por cable y reconocerá las producciones correspondientes a 2025. De esta manera, Crónica buscará convertir sus diez nominaciones en estatuillas durante una nueva edición de los premios Martín Fierro, que se transmitirá este jueves desde las 21 por A24.