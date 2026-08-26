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La jornada legislativa reúne propuestas sobre política monetaria, régimen tributario, patentes, comercio exterior y seguridad en espacios deportivos, mientras el oficialismo busca construir los consensos necesarios para conseguir la media sanción de los proyectos considerados prioritarios.

Una sesión que puede extenderse durante 16 horas

Después de dos meses sin sesiones, la Cámara de Diputados vuelve este miércoles al recinto con una agenda amplia y una jornada que podría convertirse en una de las más extensas del período. El debate comenzará a las 12 y el oficialismo estima que la discusión podría prolongarse durante unas 16 horas.

La estrategia de La Libertad Avanza apunta a conseguir la media sanción de dos proyectos que considera centrales para la segunda etapa de su programa económico: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal.

Para garantizar el quórum y sostener el tratamiento del extenso temario, el oficialismo incorporó una serie de iniciativas promovidas por bloques dialoguistas y bancadas provinciales. Entre ellas aparecen reducciones impositivas, declaraciones de capitales nacionales para distintas localidades y provincias, acuerdos internacionales y proyectos vinculados con la seguridad.

La sesión se produce además luego de una reunión encabezada por el presidente Javier Milei con legisladores de La Libertad Avanza, en la que se buscó ordenar la estrategia parlamentaria frente a una agenda que requiere acuerdos con sectores aliados.

Reforma del Banco Central: el proyecto que Milei considera prioritario

Uno de los puntos centrales de la sesión será el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una iniciativa que el Gobierno presenta como una herramienta para consolidar el principio de emisión monetaria cero y profundizar el combate contra la inflación.

El proyecto establece como mandato principal del BCRA la preservación del valor de la moneda y busca limitar las herramientas mediante las cuales el Tesoro puede financiarse a través de la autoridad monetaria.

Entre los cambios propuestos se encuentra la prohibición de los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a las provincias y determinados mecanismos vinculados con títulos públicos. También se busca limitar la transferencia de utilidades del Banco Central a aquellas que correspondan a ganancias efectivamente obtenidas por la entidad.

El texto plantea una modificación profunda respecto de la Carta Orgánica vigente desde la reforma impulsada en 2012, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, cuando se ampliaron los objetivos del organismo para incorporar cuestiones vinculadas con el empleo y el desarrollo con equidad social.

La iniciativa del oficialismo propone regresar a un mandato único centrado en la estabilidad monetaria.

“Volver al mandato único implica principalmente reconocer la naturaleza monetaria de la inflación. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero. No debiera ser tarea del Banco Central ocuparse de otros objetivos”, sostiene el proyecto.

El Gobierno también busca retirar de las atribuciones del Directorio determinadas funciones vinculadas con la orientación del crédito y las políticas crediticias diferenciadas.

“De esta forma se remueven del elenco de atribuciones del Directorio las funciones de orientación del crédito hacia destinos determinados y las políticas crediticias diferenciadas, propias de la banca de fomento y ajenas a la misión de una autoridad monetaria”, señala el texto.

La reforma también apunta a reforzar la independencia del Banco Central mediante modificaciones al mecanismo de remoción de sus autoridades. Para desplazar al presidente o a los integrantes del Directorio se requeriría acreditar una “causal grave” y reunir una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso.

Uno de los puntos que permanece bajo discusión es el reclamo de sectores provinciales para federalizar la conducción de la autoridad monetaria e incorporar representantes designados por regiones.

Inocencia Fiscal: qué cambia con el nuevo proyecto

El segundo eje económico de la sesión es la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal, que modifica aspectos de la Ley 27.799 aprobada a fines del año pasado.

La iniciativa busca ampliar considerablemente el universo de contribuyentes que pueden acceder al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. El proyecto permite que las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país puedan optar por esta modalidad sin los actuales límites de ingresos y patrimonio.

Hasta ahora, el régimen alcanzaba a quienes registraban ingresos anuales inferiores a $1.000 millones y un patrimonio menor a $10.000 millones.

Con la modificación propuesta, esos topes dejarían de existir para quienes puedan adherir al régimen, aunque los Grandes Contribuyentes continuarán sujetos a mecanismos específicos de fiscalización.

El Gobierno sostiene que la modificación apunta a generar incentivos para que ahorros que permanecen fuera del sistema financiero formal puedan incorporarse a la economía. Según las estimaciones oficiales mencionadas durante el debate, existirían alrededor de USD 179.000 millones que podrían ingresar al circuito formal.

La propuesta también extiende hasta el 31 de diciembre de 2027 el plazo para acceder a los beneficios del régimen.

Uno de los puntos incorporados durante el tratamiento parlamentario está relacionado con los funcionarios públicos. La iniciativa habilita a funcionarios de los tres poderes del Estado a adherir al Régimen Simplificado de Ganancias, aunque establece restricciones respecto de la posibilidad de exteriorizar dólares mantenidos fuera del sistema financiero.

El proyecto también redefine el concepto de “discrepancia significativa”, criterio que permite a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) impugnar una declaración simplificada.

La discrepancia será relevante cuando la impugnación genere un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos el 15% respecto de lo declarado.

Ante una objeción, el contribuyente contará con un plazo para corregir la situación sin perder los beneficios previstos por el régimen.

Además, quienes adhieran deberán realizar sus operaciones a través del sistema financiero formal y utilizar los medios autorizados por el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores.

Durante la discusión también se acordó una reducción del 25% en las multas por infracciones formales para pequeñas y medianas empresas.

Patentes: Argentina debate su adhesión a un tratado internacional

Otro de los proyectos relevantes es la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, conocido como PCT por sus siglas en inglés.

El sistema permite presentar una única solicitud internacional para buscar protección de una invención en los países adheridos. Actualmente son 158 los países que forman parte del tratado.

Para el Gobierno, la incorporación al mecanismo puede facilitar el acceso de investigadores y empresas argentinas a mercados internacionales y simplificar los trámites para proteger desarrollos y productos.

Sin embargo, el proyecto también generó cuestionamientos de laboratorios nacionales y sectores vinculados con la industria farmacéutica.

La preocupación está centrada en la posibilidad de que multinacionales extranjeras puedan registrar con mayor facilidad determinadas invenciones y medicamentos, lo que podría dificultar la producción local de genéricos y aumentar los costos para el sistema sanitario.

Para destrabar el tratamiento, el Gobierno resolvió mantener en reserva el capítulo II del tratado. De esta manera, Argentina avanzaría con la adhesión al sistema internacional, pero conservaría determinadas herramientas de evaluación técnica y patentamiento dentro del ámbito nacional.

Mercosur y Singapur, otro de los acuerdos incluidos

El temario también contempla la convalidación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur.

La iniciativa cuenta con un nivel de consenso mayor entre los bloques y forma parte del conjunto de proyectos internacionales que la Cámara buscará aprobar durante la extensa jornada.

El acuerdo apunta a profundizar los vínculos comerciales entre el bloque regional y el país asiático, en un contexto en el que el Gobierno nacional busca ampliar la inserción internacional de la Argentina.

Santa Cruz busca convertirse en Capital Nacional de la Natación de Aguas Frías

Entre los proyectos incorporados a la sesión aparece uno de particular importancia para la Patagonia: la declaración de la provincia de Santa Cruz como Capital Nacional de la Natación de Aguas Frías.

La iniciativa forma parte de una serie de declaraciones impulsadas por bancadas provinciales que fueron incorporadas al temario para acompañar la discusión de los proyectos prioritarios del oficialismo.

El reconocimiento busca poner en valor una actividad que tiene una fuerte vinculación con las características naturales y climáticas de Santa Cruz y con el desarrollo de prácticas deportivas en aguas de bajas temperaturas.

La declaración también se inscribe dentro de una agenda que busca otorgar reconocimiento nacional a actividades, tradiciones y características distintivas de distintas regiones del país.

Para Santa Cruz, el proyecto representa además una oportunidad para visibilizar a nivel nacional una disciplina asociada al entorno patagónico y a las condiciones naturales de la provincia.

El reconocimiento provincial comparte el listado con otras declaraciones de Capital Nacional incluidas en el temario.

Entre ellas aparecen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como Capital Nacional del Teatro; Chivilcoy, en la provincia de Buenos Aires, como Capital Nacional del Coleccionismo; San Juan como Capital Nacional de la Educación; Tucumán como Capital Nacional del Ecoturismo; San José de los Cerrillos, en Salta, como Capital Nacional del Cerdo Negro; y Caá Catí, en Corrientes, como Capital Nacional de la Producción Bubalina.

También se contempla declarar a San Miguel de Tucumán como capital simbólica de la República Argentina cada 9 de julio.

Una agenda con fuerte presencia de proyectos provinciales

Además de las declaraciones de capitales nacionales, el temario incorpora una iniciativa para reducir el IVA de la fécula de mandioca del 21% al 10,5%, un proyecto de particular interés para Misiones.

También se encuentra el reconocimiento del Camino de Brochero, en Córdoba, como patrimonio inmaterial de la República Argentina.

La variedad del temario responde a la estrategia del oficialismo para reunir los votos necesarios para avanzar con los proyectos económicos centrales. La inclusión de iniciativas de interés regional permite ampliar los acuerdos con diputados de distintos espacios y provincias.

La Ley Joaquín también será debatida

En las últimas horas, el oficialismo incorporó además al temario la denominada Ley Joaquín, que busca reforzar las medidas de seguridad vinculadas con la instalación y mantenimiento de estructuras deportivas y recreativas.

El proyecto establece controles para arcos de fútbol, aros de básquet, postes de vóley y juegos ubicados en espacios públicos.

La iniciativa surgió a partir de la muerte de un niño de 12 años que fue aplastado por un arco de fútbol que no estaba correctamente amarrado en Junín de los Andes.

El proyecto fue presentado por la diputada Luciana Potenza, de Unión por la Patria, y obtuvo dictamen unánime en comisión.

El antecedente que condiciona la sesión

La búsqueda de consensos se produce después de un traspié del oficialismo en el Senado, donde no prosperaron proyectos vinculados con la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego.

Ese antecedente obliga al Gobierno a extremar las negociaciones en Diputados, especialmente frente a un temario que incluye iniciativas económicas con fuerte impacto político.

La Libertad Avanza necesita sostener el quórum durante una jornada extensa y evitar que las ausencias o cambios de posición de legisladores aliados alteren el resultado de las votaciones.

En ese contexto, Milei recibió el martes en la Casa Rosada a legisladores de La Libertad Avanza para ordenar la estrategia parlamentaria.

De acuerdo con la comunicación oficial del encuentro, el Presidente destacó los 27 meses de crecimiento económico y reclamó sostener la política fiscal y monetaria frente a los desafíos de la gestión.

Durante la reunión también cuestionó el debate sobre el nivel de morosidad de las familias y sostuvo que podía utilizarse para “generar división en la sociedad y ser utilizados como ejes de confrontación política”.

En el encuentro participaron además el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Al finalizar, Milei entregó a cada legislador un ejemplar de La economía en una lección, del economista estadounidense Henry Hazlitt.

Con ese escenario, la Cámara de Diputados afronta una sesión de hasta 16 horas, con la reforma del Banco Central y la ampliación de Inocencia Fiscal como los principales objetivos del oficialismo, pero con un temario que incorpora reclamos y proyectos de distintas provincias, entre ellos la declaración de Santa Cruz como Capital Nacional de la Natación de Aguas Frías.