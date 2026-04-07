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El representante de reconocidos actores argentinos, Alejandro Farrell, falleció tras atravesar un importante cuadro de salud en el último tiempo; ante esto, diferentes figuras del mundo del espectáculo lo despidieron en sus redes y, Nico Vázquez, le dedicó unas sentidas palabras.

El actor de Rocky, compartió una serie de imágenes, y, escribió: “Qué descanses en paz, Alecito; sos una persona hermosa que me acompañó, confió y me amó en esta vida. Luchaste como un león; no te vamos a olvidar, sí a recordar para siempre. Te amo”.

Fue fundador de la reconocida Agencia Farrell, la cual detectaba talentos para potenciar sus trayectorias; su trabajo no solo fue a figuras de la televisión, sino, también, de cine, publicidad y teatro.

El mánager trabajó con figuras, como: Nancy Dupláa, Paola Krum, Marcela Kloosterboer, Agustina Cherri, Gimena Accardi, Benjamín Rojas, Pablo Echarri.

Kloosterboer fue una de las que lo despidió de manera muy sentida. “Ale de mi corazón, tantos años trabajando juntos y tantos momentos vividos; miro para atrás y estuviste en cada momento importante de estos últimos 22 años; cuando te conté que estaba de novia con Fer, en un avión yéndonos a México, cuando me casé, nos encontramos y te dije que, Juana, venía en camino y mil momentos más: viajes, charlas, risas, chismes, tu casamiento con Feli”.

“Hablábamos por teléfono todos los días y, más de una vez al día, también; este es mi homenaje, a tu lucha, tu garra, tu optimismo siempre: seguir a pesar de todo. La alegría que sentías por mí y mis logros. Por suerte, todo te lo dije. Te voy a extrañar, Ale; se va a sentir tu ausencia. Quedan los recuerdos de todo lo vivido. Descansa en paz. Te amo”, cerró.

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