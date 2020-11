Las primeras palabras de Dalma Maradona tras la muerte de Diego

Dos días después de la partida de du padre, Dalma Maradona sintió fuerzas y la necesidad de dejar un mensaje para su padre de manera publica.

Luego de velar a Diego Maradona en la Casa Rosada y enterrarlo en un cementerio privado de Bella Vista, la hija mayor tomó el celular y escribió un desgarrador mensaje en el cual despide a su padre.

Diego en su presentación junto a Gianina y Dalma, sus hijas.

La foto que eligió fue una de las tantas que circularon en los últimas 48 horas, pero es quizás una de las más tiernas a pesar de que fueron años difíciles para las hijas del 10. En ese entonces Diego era estrella en Nápoles.

Ella de con apenas unos años y una enorme sonrisa le colocaba una flor en la media celeste, mientras él estaba sentado sobre una pelota.

El texto es conmovedor y ahonda sobre la relación especial que tenía Diego con su hija, quien una vez le dedicó una obra de teatro a su padre: "Junto mis pedazos y no me imagino como va a ser mi vida sin vos", expresó, antes de prometerle que iba a cuidar a su madre y su hermana, "como me pediste siempre". "Porque vos siempre dándome responsabilidades imposibles desde que tengo uso de razón", reprochó.

El texto completo

https://www.instagram.com/p/CIGW2dGB8I5/?utm_source=ig_web_copy_link

"Siempre le tuve muchísimo miedo a mi muerte, pero hoy ya no ... Porque se que ese va a ser el momento que voy a volver a verte y abrazarte de nuevo! Ya te extraño pa! Voy a aguantar acá, sin esa parte de mi corazón que te llevaste ayer con vos ! Como me pediste siempre ,voy a cuidar de la jabru y tu pompón preferido PORQUE VOS SIEMPRE DÁNDOME RESPONSABILIDADES IMPOSIBLES DESDE QUE TENGO USO DE RAZÓN! Te voy a amar y defender toda mi vida porque te agradezco la vida compartida! Estoy destruida pero voy a salir adelante! Espérame ahí. Ya nos vamos a ver, mientras voy practicando Y COMO ES EL para que cuando te vea la volvamos a cantar juntos a los gritos... Bueno... Vos en realidad cantando hermoso y yo a los gritos! Te amo papá! Te voy a amar y defender toda mi vida! Y si tu nieta te quiere llamar por videollamada como hacían, me voy a morir por dentro, pero quédate tranquilo que le voy a contar exactamente quien fuiste, quien sos y quien vas a ser para siempre! Igual ya te ama. Porque tenías eso... No hacía falta mucho para amarte...

Junto mis pedazos y no me imagino como va a ser mi vida sin vos... NO PUEDO... Pero acá estoy con el mejor marido del mundo y una hija que me va a obligar a salir adelante! La vida es un ratito asiq nos vemos pronto! Te llevo margaritas para decorar tus medias de jugador y por favor volveme a mirar con ese amor que se ve en la foto! Te amo para siempre! ❤️"