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El papa León XIV encabezará este martes 10 de noviembre un encuentro con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, en el marco de su visita apostólica a la Argentina. La actividad comenzará a las 20.15 y contará con un operativo especial organizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para ordenar el ingreso, la circulación y la desconcentración de los asistentes.

La convocatoria está dirigida especialmente a jóvenes, aunque también estará abierta al público en general, independientemente de la edad. Para quienes se inscribieron previamente se habilitarán sectores específicos, destinados a personas de entre 15 y 35 años, distribuidos en ocho espacios identificados por colores y con acceso mediante código QR.

En la previa del encuentro, el sábado, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, habló con La Opinión Austral y se refirió a la convocatoria. El religioso destacó la importancia de la participación juvenil, pero remarcó que la invitación no tiene restricciones de edad.

El arzobispo Jorge García Cuerva hizo una recomendación para la vigilia de los jóvenes. (Foto: Camila Ferrer Pose/La Opinión Austral).

“Hay que animarse y largarse a venir y participar. No dejarnos llevar por el hecho de que va a haber mucha gente o que voy a tener que caminar. Al contrario, hay que dar el paso”, expresó.

El cronograma del encuentro

Los accesos al público estarán habilitados desde las 12 del mediodía, por lo que se recomienda llegar con anticipación. A partir de las 16 habrá música en vivo y actividades de animación, con presentaciones de Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo, entre otros artistas.

El papa León XIV tiene prevista su llegada a las 20.15, mientras que la finalización del encuentro está programada para las 22.

La actividad se desarrollará en el cruce de las avenidas Del Libertador y Sarmiento. El público podrá ubicarse a lo largo de un corredor sobre la avenida Del Libertador, que se extenderá hasta Olleros.

El espacio contará con pantallas y sonido para seguir la ceremonia desde distintos sectores. También se instalarán puestos de hidratación, información, baños, atención sanitaria y espacios gastronómicos.

La visita del Papa León XIV a la Argentina es uno de los sucesos de mayor convocatoria de la historia contemporánea del país.

Ocho puntos de ingreso y egreso

Para organizar la llegada de los asistentes se dispusieron ocho accesos diferenciados:

Avenida Sarmiento y avenida Santa Fe: ingreso por Plaza Italia y avenida Colombia. Destinado al público general sin código QR y a personas con discapacidad.

ingreso por Plaza Italia y avenida Colombia. Destinado al público general sin código QR y a personas con discapacidad. Avenida Intendente Bullrich y avenida Santa Fe: exclusivo para jóvenes inscriptos.

exclusivo para jóvenes inscriptos. Ortega y Gasset y avenida Luis María Campos.

Olleros y avenida Luis María Campos.

Teodoro García y avenida Luis María Campos.

Virrey Vértiz y José Hernández.

Olleros y Valentín Alsina.

Avenida Figueroa Alcorta y doctor Roberto Levillier: habilitado para inscriptos y público general, con prioridad de orientación para quienes tengan inscripción.

Además, se establecerán calles destinadas exclusivamente a la salida de los asistentes: Gorostiaga, Maure y Dorrego, en dirección a la avenida Luis María Campos.

Qué se puede llevar y qué está prohibido

La organización estableció una serie de elementos permitidos y prohibidos para garantizar la seguridad durante la actividad.

Entre los objetos habilitados se encuentran el mate y el termo, gorras, protector solar, repelente, abrigo, capas de lluvia, paraguas plegables, baterías portátiles, alimentos con utensilios descartables y botellas o recipientes plásticos.

León XIV saluda a los cientos de miles que lo corean tras su paso.

También se permitirá el ingreso con bastones, muletas, pequeños binoculares, bolsos pequeños y mochilas de hasta 15 litros. En cuanto a los elementos religiosos, estarán autorizadas las banderas argentinas o del Vaticano con astas flexibles y las imágenes de la Virgen de hasta 50 centímetros con andas.

En cambio, no se podrá ingresar con bebidas alcohólicas, velas, mascotas, armas, elementos punzocortantes, envases de vidrio, drones, pirotecnia, láseres, walkie-talkies, valijas ni mochilas de más de 15 litros.

Tampoco estarán permitidos los paraguas no plegables, bicicletas, monopatines, rollers, cascos, megáfonos, bocinas de aire, computadoras, objetivos fotográficos desmontables de más de 20 centímetros, carpas y sombrillas.

Cómo llegar y regresar

El transporte público contará con servicios reforzados para facilitar el traslado de los asistentes.

En el caso de los colectivos, las 103 líneas nacionales que circulan por la Ciudad de Buenos Aires dispusieron refuerzos desde las 18 del domingo. También se sumarán 13 líneas porteñas: 12, 34, 39, 42, 44, 64, 65, 102, 107, 108, 109, 118 y 151.

Para la desconcentración, habrá unidades esperando especialmente en las inmediaciones de Pacífico y Plaza Italia. Entre las líneas previstas se encuentran la 57, 60, 161, 194, 34, 166, 145, 160, 37, 10, 188, 128, 39 y 12.

En cuanto al subte, el martes 10 funcionarán todas las líneas con servicio de día hábil, sujeto a las condiciones operativas y de seguridad de cada estación.

La Línea D extenderá su funcionamiento hasta la 1.30 para facilitar la desconcentración. Contará con dos recorridos: uno hacia Catedral, con ascenso en Plaza Italia y paradas en Pueyrredón y 9 de Julio, habilitadas únicamente para el descenso; y otro hacia Congreso de Tucumán, con ascenso en Palermo y descenso en Juramento y Olleros.

La Línea H garantizará la conexión con la D mediante un servicio directo desde Santa Fe, con ingreso únicamente por combinación, hasta Once, donde solo estará habilitado el egreso.

Por último, los taxis y vehículos de aplicaciones deberán utilizar puntos específicos para el ascenso y descenso de pasajeros, con el objetivo de evitar la saturación de las avenidas y calles prioritarias para el transporte público.

La información completa sobre los accesos, el operativo y las recomendaciones para asistir al encuentro está disponible en el sitio oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.