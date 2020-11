Leopoldo Luque, al borde de las lágrimas: "Mi relación con Diego era la de un padre con un hijo rebelde"

"Me sorprendió absolutamente porque cuando Diego fallece llegué al lugar y estaba la fiscalía trabajando", expresó el neurocirujano Leopoldo Luque respecto a los allanamientos en su casa y clínica este domingo. "Son procedimientos legales que no voy a criticar (...) Voy a estar a disposición de la Justicia. Hice lo mejor por Diego".

En otro orden , aseguró que buscó por todos los medios extender la internación del astro luego de la operación realizada en la Clínica de Olivos. "Un hematoma de 12 milímetros es quirúrgico. Yo no lo puedo dejar. No tuvo nada que ver la operación con el deceso".

"Ustedes tienen que entender quién era yo para Maradona. Yo lo que hacía era facilitarle a Diego la posibilidad de acceder a un médico porque él no quería. Yo estaba operando y me llamaron y me dijeron Diego no reacciona', llamé a una ambulancia y dije que estaba en paro. Pedí que un helicóptero vaya a la casa de Diego".

"No puedo creer las cosas que se dicen ni leer porque yo estoy muy mal porque se murió mi amigo", expresó el médico. "Lo acompañé hasta el último minuto. Que se diga que yo no estuve con él yo no lo puedo creer".

"Yo soy médico cirujano. Diego odiaba los médicos, los psicólogos, a todo el mundo. Conmigo era diferente porque yo no buscaba nada con él (.,,) Diego necesitaba ayuda. Diego tiene autonomía, Diego decide. Diego no es insano. No escuché en los medios que diga que Diego es una persona individual para invadirlo hay que tener criterio psiquiátrico".