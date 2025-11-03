Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

María Tettamanti, titular de la Secretaría de Energía de Argentina, explicó ante la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados los detalles de la propuesta oficial para prolongar y modificar la Ley 27.191 de Energías Renovables.

La propuesta oficial contempla asegurar por dos décadas que no se impongan nuevos impuestos al acceso y uso de fuentes renovables, una preocupación recurrente del sector que busca evitar cargas fiscales a nivel nacional, provincial o municipal. De esta forma se plantea ofrecer un marco estable y actualizado para el crecimiento de las energías limpias en el país, en un momento en que el sector requiere mayor previsibilidad y competitividad.

Transformación del sector energético: logros y desafíos

Desde su sanción en 2015, la Ley 27.191 ha sido un pilar para la revolución de las energías renovables en Argentina. Según Tettamanti, “Gracias a ese régimen, hoy más del 17% de la generación eléctrica proviene de fuentes renovables, y estamos proyectando llegar al 20% en 2026“.

La funcionaria resaltó que los avances se dieron en un contexto en el que los costos tecnológicos bajaron significativamente en la última década, lo que hace necesario actualizar los mecanismos de promoción para seguir promoviendo la inversión y la innovación.

Actualizar las reglas para un escenario más competitivo

La propuesta de modificación apunta a adaptar el marco normativo a las nuevas condiciones económicas y tecnológicas, eliminando la necesidad de incentivos adicionales. “La idea es actualizar las condiciones para seguir siendo competitivos y atraer inversiones“, afirmó Tettamanti.

Remarcó que “La situación ha cambiado mucho. La tecnología ha avanzado, reduciendo los costos para la construcción de proyectos renovables, con lo cual hay muchos ítems previstos en esa ley que ya no tiene sentido extender más allá del 31 de diciembre del 2025”.

Además, destacó que el cambio busca brindar mayor previsibilidad a los inversores, eliminando impuestos, gravámenes y obstáculos regulatorios que puedan afectar el desarrollo de proyectos renovables.

“El debate sobre las energías renovables debe centrarse en el beneficio para los usuarios: que la energía sea más barata y accesible para todos los consumidores” María Tettamanti, secretaria de Energía de Argentina.

Seguridad jurídica y objetivo final

Uno de los aspectos centrales de la reforma es garantizar un horizonte de largo plazo para los proyectos renovables. “La propuesta extiende por 20 años la seguridad fiscal para los proyectos actuales y futuros“, explicó Tettamanti.

Esto implica que no se crearán nuevos impuestos ni gravámenes a nivel nacional, provincial o municipal. La funcionaria también resaltó que el sector ya puede competir en igualdad de condiciones con otras fuentes de energía, gracias a la libertad de elección de proveedores, basada en precio, criterios ambientales o corporativos.

Tettamanti enfatizó que el principal beneficio de la reforma será reducir los costos de la energía en Argentina. “El debate sobre las energías renovables debe centrarse en el beneficio para los usuarios: que la energía sea más barata y accesible para todos los consumidores“, sostuvo.

Inversiones privadas y expansión de la red eléctrica

La secretaria también abordó el estado del sistema de transmisión eléctrica, que en los grandes centros urbanos como CABA y el Gran Buenos Aires ya está al límite. Para solucionar esto, anunció que el gobierno prepara una licitación para ampliar la infraestructura, con financiamiento principalmente privado. “El monto estimado ronda los USD 1.000 millones, y la inversión será realizada por empresas privadas, trabajando en colaboración con organismos internacionales”, detalló.

Este modelo busca reducir la carga en los fondos públicos y promover el financiamiento privado, confiando en reglas claras y en la estabilidad regulatoria. “Es fundamental que los inversores sepan que podrán recuperar sus inversiones a largo plazo, sin cambios en las reglas del juego“, afirmó Tettamanti.

El respaldo del sector de energías renovables y la importancia de la previsibilidad

En agosto pasado, la Cámara de Generadores y la Cadena de Valor de Energías Renovables (CEA) manifestaron su apoyo a la extensión de la ley por 20 años, resaltando que esto aportará previsibilidad y confianza para consolidar inversiones y atraer financiamiento.

Héctor Ruiz Moreno, gerente general de la CEA, afirmó que “la industria renovable no necesita subsidios, sino reglas claras y un marco jurídico confiable para seguir invirtiendo con financiamiento de largo plazo”. Además, destacó que el sector requiere horizontes de planificación de entre 15 y 20 años, y que la continuidad de la ley es clave para atraer capital nacional e internacional, diversificar la matriz energética y potenciar el desarrollo económico y social del país.

El texto de la Ley de Energías Renovables que se debate en la Cámara Baja.

Una oportunidad para potenciar el crecimiento sostenible

Finalmente, Moreno concluyó que la prórroga de la Ley 27.191 representa una oportunidad para fortalecer la transición energética en Argentina, promoviendo un desarrollo sustentable y beneficioso para todos los argentinos.

La propuesta de extender y actualizar la Ley de Energías Renovables hasta 2045 apunta a la necesidad de apostar a un futuro sustentable, competitivo y con mayor seguridad jurídica para inversores y consumidores. La iniciativa promete consolidar los avances en energías limpias y seguir impulsando la transición hacia un sistema energético más diversificado y accesible.