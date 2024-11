Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine, arremetió nuevamente contra la vicepresidenta Victoria Villarruel. La legisladora dijo que el alejamiento que la titular del Senado tiene con el presidente Javier Milei, y con la gestión en general, es porque “planea su propia campaña y usa los recursos del Senado”.

Desde su cuenta en la red social X (exTwitter), Lemoine se refirió a la publicación de un usuario libertario que analizaba la relación tensa entre el Jefe de Estado y su vice.

“Una lastima lo de Villarruel, ya no participa de ningún acto del gobierno, siempre se corta sola, cuando el Javo organiza algo, siempre puso una excusa para no asistir”, escribió @MiltonFriedom5.

Y continuó: “El Javo siempre alaba a su equipo pero ya casi nunca menciona a Victoria. Comparto el anticomunismo de Villaruel, pero primero el Javo, luego el Javo y luego el Javo. Desde esta cuenta, la que la apodó en su momento la Dama de Hierro, ya le soltó la mano, tengo información suficiente sobre sus actitudes detrás de las cámaras como para hacerlo”.

Lemoine respondió a este posteo y remarcó: “Todos la bancamos porque era la compañera de Javier en campaña… esperábamos que siguiera siéndolo. Pero ya no es así y para colmo planea su propia campaña y usa los recursos del Senado para eso… ya admitió que lo que más le gusta es la “alta política” que es… LA CASTA”.

No es la primera vez que la legisladora cruza a Villarruel, ni es novedad el distanciamiento entre la vicepresidenta y el Presidente. Semanas atrás, en declaraciones radiales, recordó que “antes de ser candidata, se burlaba de Milei”.

“Ella le dice jamoncito y hace su campaña. Se pelea con Karina y sin ella no sería ni diputada. Entonces, ¿tenés al mejor presidente de la historia al lado tuyo y lo bardeás?”, cuestionó en ese entonces.

En esa línea, redobló la apuesta y zanjó aún más la disputa aseverando que “siempre se diferencia” de Milei “porque no grita, porque no usa motosierra, ni leones”. Y sentenció: “Es una ‘chica decente’ que no se acostó con hombres casados que eran referentes de la derecha cuando era más joven. ¡No! Ella es una ´señorita’”.

Leé más notas de La Opinión Austral