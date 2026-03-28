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Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tiene a los televidentes sobresaltados: a diferencia de otros ciclos, es un sinfín de conflictos entre los jugadores; sin embargo, en la tarde del viernes, el que sorprendió a todos fue Santiago del Moro con anuncio a través de su cuenta de Instagram, ya que, el conductor del reality, anticipó un nuevo ingreso. “Domingo 22:15hs… siiii, se viene algo que no estaba en ningún cálculo”, comenzó diciendo.

Tras estos dichos, añadió: “Domingo o lunes, sin falta, la puerta se abre para alguien que no viene a participar… Viene por todo”.

¿A qué se refiere Santiago Del Moro con su anuncio?

Con esa frase, Del Moro está usando el manual clásico de suspenso de Gran Hermano; teniendo en cuenta cómo viene esta edición y los antecedentes del formato, podría tratarse de diversas variantes que han tenido lugar en el reality alrededor del mundo como es, por ejemplo, el ingreso del “Teléfono rojo humano” (un villano o exparticipante).

En versiones internacionales, a veces entra un exjugador muy polémico o una figura de peso que no compite por el premio final, sino que tiene poderes especiales: podría ser alguien que entra con la misión de sacar a alguien, cambiar la placa por completo o anular nominaciones; no juega para ganar los 100 millones, juega para “romper” la casa.

La otra opción posible es el regreso de la figura del “Infiltrado” o “El topo“: se trata de alguien que entra con información del afuera y, cuya misión, es desestabilizar las alianzas actuales; al decir que “viene por todo”, significa que, su único objetivo, es exponer las caretas de los que hoy se creen favorito; si es un famoso o un psicólogo especializado en el juego (como se hizo en el exterior), su rol sería, puramente, de agitación.

Finalmente, la tercera teoría apunta al dueño del “Golden Ticket” o un intercambio internacional; como estamos en marzo de 2026, con el intercambio de participantes con Gran Hermano Brasil o España en puerta, podría ser un jugador de otra edición que viene por una semana.

¿Cuál es el rumor más fuerte en redes ahora sobre Gran Hermano Generación Dorada?

Muchos fans en “X” (ex Twitter) están convencidos de que se trata de un perro (o mascota), pero con un giro: se comenta que llevará consigo un sobre con un beneficio masivo que cambiará las reglas de la final.

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