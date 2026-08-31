La tregua entre Maxi López y Wanda Nara volvió a quedar en pausa después de un nuevo cruce público entre ambos; todo sucedió cuando, el exfutbolista, contó en “PH, Podemos Hablar” (Telefe) algunas experiencias vinculadas a las fiestas a las que asistió durante su etapa en Rusia, declaraciones que provocaron una fuerte reacción de su expareja en redes.

Durante su visita en el programa de Andy Kusnetzoff, el exdelantero recordó cómo eran algunas de las fiestas a las que asistía en Rusia y, sorprendió, con los detalles de aquellas noches. “Tenía un amigo que era un gran organizador de eventos y, puedo decir, que fueron las fiestas más random en las que estuve en mi vida… Ahí, pasaba todo, había de todo”, aseguró.

La reacción de Wanda Nara tras los dichos de Maxi López

A partir de esas declaraciones, Wanda salió, públicamente, a cuestionar a su exmarido; en sus historias de Instagram, la empresaria ironizó sobre lo que había contado López y vinculó el relato con el período en el que, ambos, estuvieron casados.

“Me levanto con la novedad de que a mi ex lo cacheteaban en lugares para tener sexo en Rusia. ¡Qué lástima saberlo tarde, porque soy buenísima en eso, también! Te recuerdo que llegaste a Rusia estando casado conmigo”, escribió Nara.

La empresaria continuó con su descargo, y, mantuvo: “Me faltaban en la cuenta estas anécdotas sexuales que, por lo que contaste ayer, fueron más de una vez. Cuando te cruce, te cacheteo yo por estas de las que no me había enterado. Las demás, ya te las cobré”.

Además, Wanda publicó otro mensaje dirigido a sus seguidoras en el que hizo referencia a su propia experiencia durante el matrimonio. “Mujeres, salgan a trabajar, hagan sus vidas y no dependan… Ser mantenida, a veces, sale muy caro. Quizás, estás criando tres bebés en un país extraño o estás embarazada y, a tu marido, lo están azotando en un sótano”, manifestó.

La contundente respuesta de Maxi López

Frente a los mensajes de su exesposa, López utilizó redes para marcar su postura y negar que, las situaciones que había relatado, hubieran ocurrido durante su relación con Wanda.

“No estabas en mi vida y, mucho menos, estábamos casados”, aseveró el exfutbolista; al mismo tiempo, dejó en claro que no tenía intención de profundizar, públicamente, en cuestiones vinculadas a su vida privada.

“Por respeto a nuestros hijos, no voy a entrar en provocaciones ni en detalles privados”, sostuvo López, quien buscó ponerle un límite al enfrentamiento.

Sin embargo, el exdelantero, también, hizo una referencia al pasado sentimental de Wanda. “Cada uno sabe lo que vivió y cuándo lo vivió y, cuando te conocí, lo que publicó tu ex, lo atravesamos juntos”, escribió, en una alusión directa al conflicto que marcó la separación de Nara y Mauro Icardi.

Finalmente, López cerró su descargo con una frase que dejó clara su intención de no continuar con la disputa.“Yo elegí seguir adelante”, concluyó.

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