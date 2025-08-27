Los 5 artefactos de calefacción más usados en Argentina

En los meses fríos, la calefacción se convierte en un aliado imprescindible en los hogares argentinos. Desde sistemas tradicionales hasta opciones más modernas, cada familia busca la mejor forma de mantener el calor sin gastar de más. La elección depende de factores como el presupuesto, el tamaño del ambiente y la disponibilidad de energía en la zona.

Calefacción en Argentina: panorama general

En el mercado local, existen diferentes equipos para combatir las bajas temperaturas. Algunos priorizan la potencia, otros la portabilidad y algunos más, la eficiencia energética.

Entre las opciones más populares se encuentra el calefactor, un artefacto muy elegido por su rendimiento constante, durabilidad y capacidad para mantener el calor de manera uniforme en espacios medianos o grandes.

Otra alternativa muy buscada es el caloventor, valorado por su tamaño reducido, facilidad de transporte y rapidez para calentar habitaciones pequeñas o de uso ocasional. La variedad es amplia, pero también lo son las necesidades de los usuarios. No es lo mismo calefaccionar un monoambiente que una casa de dos pisos, por lo que resulta clave conocer bien las características de cada equipo antes de invertir.

1. Calefactores a gas

El calefactor a gas es un clásico de los hogares argentinos, especialmente en las zonas con servicio de gas natural. Funciona mediante la combustión de gas, ya sea natural o envasado, y ofrece un calor constante y duradero.

En Argentina, los calefactores a gas lideran el ranking de uso, sobre todo por su capacidad para calentar espacios medianos y grandes.

Un punto a considerar es que requieren instalación profesional y un espacio ventilado para evitar acumulación de monóxido de carbono. Por ello, siempre se recomienda realizar mantenimientos periódicos.

2. Caloventores eléctricos

El caloventor se ha ganado un lugar importante en los hogares por su facilidad de uso. Son pequeños, portátiles y capaces de calentar rápidamente un espacio reducido, como un dormitorio o una oficina.

Aunque consumen más energía que otras opciones, su ventaja es la inmediatez: basta con enchufarlo y encenderlo para sentir el calor en segundos. Además, algunos modelos incluyen función de ventilador para usarse en verano.

3. Estufas eléctricas de cuarzo o halógenas

Estas estufas generan calor mediante resistencias eléctricas y son ideales para espacios pequeños o para uso puntual. Se destacan por su bajo costo inicial y la posibilidad de trasladarlas fácilmente de un ambiente a otro.

Sin embargo, no son las más eficientes si la intención es mantener un calor constante durante varias horas, ya que su consumo puede elevar la factura eléctrica.

4. Radiadores eléctricos de aceite

Este tipo de artefacto funciona calentando un aceite interno que conserva el calor durante más tiempo, incluso después de apagado. Son silenciosos, no consumen oxígeno del ambiente y no generan olores.

Si bien tardan más en calentar en comparación con un caloventor, resultan ideales para quienes buscan mantener una temperatura estable sin interrupciones.

5. Sistemas de calefacción central

Los sistemas de calefacción central, ya sea por radiadores de agua caliente o por aire, son más comunes en edificios nuevos o casas de alto estándar. Permiten regular la temperatura de forma homogénea en todos los ambientes y suelen ser más eficientes a largo plazo.

Su desventaja principal es el alto costo de instalación y mantenimiento, lo que los hace menos accesibles para muchos hogares.

¿Cuál es la opción de calefacción más económica en Argentina?

Depende de la fuente de energía disponible. En lugares con gas natural, los calefactores a gas como el calefactor Emege suelen ser más económicos en consumo. En cambio, en zonas sin gas, los eléctricos pequeños como el caloventor pueden ser prácticos para un uso ocasional.

También es importante considerar el aislamiento del hogar y el tiempo de encendido diario, ya que un buen manejo del calor acumulado puede reducir considerablemente el gasto mensual. Optar por modelos eficientes y usarlos de manera responsable es clave para optimizar recursos sin perder confort.

Comparativa de consumo energético

Para tomar la mejor decisión, es fundamental analizar el consumo. El gas natural suele ser más barato por unidad de energía que la electricidad, pero no todos los hogares cuentan con esta conexión.

Un caloventor puede calentar rápido, pero su uso prolongado encarece la factura de luz. Por su parte, un calefactor a gas bien instalado y con buen mantenimiento ofrece un calor constante y a menor costo por hora de uso. Además, factores como el aislamiento del hogar, la temperatura exterior y el tiempo de encendido diario influyen de manera directa en el gasto total, por lo que siempre conviene evaluar el contexto antes de elegir.

¿Qué tipo de calefacción consume más?

En general, los artefactos eléctricos de resistencia como estufas halógenas o caloventores consumen más energía en menos tiempo. Los sistemas a gas o los radiadores de aceite suelen ser más eficientes si se busca un uso prolongado.

Factores a considerar antes de comprar

Al elegir un sistema de calefacción, conviene evaluar:

Tamaño del ambiente: un calefactor puede ser ideal para un living, mientras que un caloventor es más práctico para un cuarto pequeño.

un calefactor puede ser ideal para un living, mientras que un es más práctico para un cuarto pequeño. Presupuesto disponible: el costo inicial y el gasto mensual son igual de importantes.

el costo inicial y el gasto mensual son igual de importantes. Seguridad: contar con sistemas de apagado automático y buena ventilación en artefactos a gas.

contar con sistemas de apagado automático y buena ventilación en artefactos a gas. Eficiencia energética: preferir modelos con certificación de bajo consumo.

Ventajas y desventajas de los artefactos más usados

Calefactor a gas

Ventajas: calor constante, menor costo de consumo en zonas con gas natural.

Desventajas: instalación fija y necesidad de ventilación.

Caloventor

Ventajas: portátil, rápido y económico en su compra.

Desventajas: alto consumo eléctrico y limitado a espacios pequeños.

Estufas eléctricas

Ventajas: bajo costo inicial, portabilidad.

Desventajas: poco eficientes para uso prolongado.

Radiador de aceite

Ventajas: mantiene el calor por más tiempo, silencioso.

Desventajas: tarda en calentar.

Calefacción central

Ventajas: distribución homogénea, control de temperatura.

Desventajas: alto costo de instalación.

¿Cuál es la mejor marca de calefactores en Argentina?

En el mercado existen varias marcas reconocidas por su calidad y durabilidad. No obstante, la elección final dependerá de las necesidades de cada usuario y del tipo de energía disponible en su hogar.

Consejos para optimizar el uso de la calefacción

Mantener aisladas puertas y ventanas para evitar fugas de calor.

Realizar mantenimiento preventivo, especialmente en equipos a gas.

Usar la calefacción sólo cuando sea necesario y apagarla antes de dormir.

Vestirse con ropa adecuada para reducir la dependencia del artefacto.

Perspectiva final

En Argentina, la calefacción es más que un simple confort: es una necesidad durante gran parte del año. Conocer las ventajas, desventajas y costos de cada sistema permite elegir el que mejor se adapte a cada hogar.

El calefactor sigue siendo una de las opciones favoritas por su eficiencia en espacios medianos y grandes, mientras que el caloventor destaca por su practicidad y rapidez en ambientes pequeños. La clave está en encontrar el equilibrio entre confort, consumo y presupuesto.

Evaluar el clima de la región, el uso real que se le dará al equipo y las posibilidades de mantenimiento es fundamental para asegurar un rendimiento óptimo y una inversión inteligente a largo plazo.