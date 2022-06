Los bailes de Boy Olmi y Damián Betular en el recital de Lali Esposito que causaron furor en las redes

Este viernes, Lali Espósito dio inicio a su gira Disciplina Tour en el Luna Park y varios famosos fueron a verla. Entre sus fans, destacaron el actor Boy Olmi y el cocinero Damián Betular que a puro baile y canto disfrutaron del show y se volvieron lo más comentado en las redes sociales.

En Twitter una joven publicó un video donde se ve al pastelero bailando al ritmo de “Una na”. Las imágenes rápidamente se viralizaron y las redes se llenaron de comentarios sobre él. “All you need is (todo lo que necesitas es)… ver a Betular bailando en el concierto de Lali”, escribió una usuaria.

"Betular bailando Lali, lo mejor de este 2022", destacó otro usuario. Pero el jurado de MasterChef no fue el único que llamó la atención de los fanáticos.

El actor Boy Olmi estuvo junto a su mujer Carola Reyna que también se mostraron alegres cantando y bailando durante el show.

Otra usuaria compartió el video de la pareja y escribió "Boy Olmisiendo fan de Lali, cada día lo amo más".

Además, el actor compartió en cuenta de Instagram fotos junto a la jurado de La Voz Argentina y le dedicó unas emotivas palabras: "Ver a Lali me hizo pensar en la mitología, en donde los semidioses tenían algo terreno y algo divino", comenzó diciendo y agregó: "Otra proporción de las esencias de lo humano. Hoy superheroínas …entonces semidiosas…lo que desplegó esta mujer anoche en el Luna Park nos dejó muy conmovidos".

Vale mencionar que en el recitan también estuvieron Marley y su hijo Mirko. El niño más famoso de la Argentina disfrutó de su primer recital y estuvo tomando imágenes con el celular de su papá.

Además estuvieron acompañados por Elizabeth “la Negra” Vernaci.