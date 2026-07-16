El seleccionado argentino logró revertir un partido que parecía complicado y terminó imponiéndose por 2-1 con una reacción en los minutos finales. La actuación del capitán argentino, la fortaleza mental del equipo y la capacidad para superar momentos adversos fueron los puntos más destacados por la prensa mundial.

La prensa internacional elogió la fortaleza de Argentina

Desde Europa hasta América, los medios deportivos coincidieron en resaltar la capacidad de la Argentina para levantarse en los momentos decisivos. La remontada frente a Inglaterra fue presentada como una nueva muestra del carácter competitivo del conjunto albiceleste, que buscará defender su título mundial ante España.

El diario escocés The Herald Sport resumió el golpe sufrido por Inglaterra con el título “Golpe bajo”, destacando que la Argentina de Messi completó una remontada histórica y dejó sin final a los ingleses, que soñaban con volver a disputar el partido decisivo de una Copa del Mundo después de seis décadas.

Desde Francia, L’Équipe eligió una portada cargada de admiración: “Los inmortales”. El reconocido medio francés destacó la resiliencia argentina y remarcó que el equipo volvió a superar una situación límite para alcanzar su segunda final consecutiva del Mundial.

“Argentina logró salir de otra situación difícil para disputar su segunda final consecutiva de la Copa del Mundo”, señaló la publicación francesa, que también puso el foco en el duelo por el título ante España.

Inglaterra devastada tras la eliminación

La prensa británica reflejó el dolor por una derrota que llegó cuando Inglaterra parecía tener controlado el encuentro. Los diarios ingleses coincidieron en que la remontada argentina en Atlanta dejó a los jugadores y aficionados de los Tres Leones con una profunda decepción.

The Sun abrió su cobertura con el título “Otro buen Messi”, destacando la influencia del capitán argentino y señalando que Inglaterra quedó eliminada tras el gol de Lautaro Martínez en el tiempo suplementario.

El medio británico describió el impacto emocional en los hinchas ingleses y señaló que la selección de Inglaterra pasó de estar cerca de la final a quedar fuera del torneo en pocos minutos.

Por su parte, The Guardian eligió distintos enfoques según su edición. Mientras que su versión internacional priorizó otros acontecimientos mundiales, la edición británica ubicó al Mundial como tema principal y tituló: “Los corazones ingleses, rotos después de que un tardío doblete de Argentina le brinde la clasificación a la final de la Copa del Mundo”.

Gulf Times Sport tituló “Argentina rompe los corazones de Inglaterra con una remontada tardía para llegar a la final”

“Messi mágico” y elogios al capitán argentino

Otro de los grandes protagonistas de las portadas fue Lionel Messi. Los medios internacionales volvieron a destacar la importancia del delantero argentino como líder dentro y fuera del campo.

The Times definió la actuación del capitán como la de un “Messi mágico” y explicó que Inglaterra sufrió dos goles sobre el cierre del partido que terminaron con sus aspiraciones mundialistas.

En tanto, The Telegraph tituló de manera contundente: “Inglaterra, afuera”. En su análisis de rendimiento, destacó que Messi tuvo una actuación sobresaliente y resumió la jornada con la frase: “Spence brilla en la derrota; Messi magnífico”.

Aunque algunos medios británicos cuestionaron aspectos tácticos y lo que consideraron ciertas acciones polémicas de Argentina durante el partido, también reconocieron la capacidad del equipo albiceleste para resistir la presión y definir la semifinal en los momentos determinantes.

The Mirror publicó: “Los Tres Leones, vencidos en la semifinal de la Copa del Mundo luego de los cambios contraproducentes de Tuchel”. Además, destacó los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez como los golpes definitivos que permitieron a Argentina avanzar a la final.

El Daily Mail eligió una portada dramática: “Golpe al corazón en Atlanta”, relatando la tristeza de los futbolistas ingleses y la frustración de sus hinchas luego de quedar eliminados.

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Argentina vuelve a estar en boca del mundo

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 confirmó una vez más el impacto global del equipo albiceleste. La prensa internacional coincidió en que la remontada ante Inglaterra fue una muestra de carácter, experiencia y jerarquía.

Con Lionel Messi como bandera y un equipo capaz de superar escenarios adversos, Argentina buscará ahora un nuevo título mundial frente a España, en una final que ya despierta expectativa en todo el planeta.