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La victoria de la Selección Argentina ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 trascendió fronteras y se convirtió en una de las noticias deportivas más importantes del planeta. Los principales diarios internacionales dedicaron sus portadas al triunfo albiceleste, destacando la personalidad del equipo liderado por Lionel Messi, la remontada en Atlanta y la clasificación a la final frente a España.
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