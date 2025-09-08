Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora, de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres,del espacio Provincias Unidas, se refirieron al revés La Libertad Avanza sufrió en las elecciones bonaerenses y hablaron de un “claro llamado de atención que el Gobierno nacional debe atender”.

“En las sucesivas elecciones provinciales se advierte un claro llamado de atención que el Gobierno nacional debe atender. Sin gestión, no hay futuro”, escribieron los tres mandatarios en la red social X, en un mensaje unificado.

“Dejemos atrás el pasado. El futuro es con producción, trabajo y transparencia. El futuro es con sentido común. Los sueños de todos están ahí”, señalaron.

Llaryora agregó que “los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz”.

“Pero las familias no llegan a fin de mes, y con discursos de confrontación y división, no se resuelven los problemas”, advirtió el cordobés.

En tanto, Pullaro enfatizó que “la gente no quiere más gritos, quiere hechos”.

“Los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz. Desde el interior productivo tenemos mucho para decir y, sobre todo, mucho para HACER”, sostuvo el santafesino.

Torres, por su parte, consideró que la ciudadanía “le exige al Gobierno nacional más humildad para escuchar al interior que produce, que genera y que trabaja todos los días para sacar el país adelante”.

“Hoy, más que nunca, es tiempo de dejar de lado las peleas inconducentes, los insultos y las agresiones, y construir, de una vez por todas, una verdadera agenda de desarrollo federal”, concluyó el chubutense.

Leé más notas de La Opinión Austral