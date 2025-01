Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de que Wanda Nara y Mauro Icardi terminaron su relación, ambos fueron tendencia en las redes luego de que Ángel de Brito difundió los chats íntimos de la expareja. En estos se puede ver cómo el futbolista quiere recuperar a la empresaria, pero ella dejó en claro que no se encuentra interesada en recomponer el vínculo.

“¿Mi Instagram te da vergüenza? ¿Qué cosa? ¿Qué estupidez hago? ¿Estás buscando cualquier excusa para justificar las pavadas tuyas. ¿Por qué no la terminás? Y nos das una oportunidad sincera, de corazón, con amor y con ganas de estar bien. No como hiciste en los últimos tres años dándotela de viva y usándome”, comenzó la conversación rogándole Icardi a Nara.

“No me lo merezco, porque, aun así, estuve con y para vos. Entonces, me merezco una oportunidad de corazón y de amor, de la mina que realmente sos y el corazón enorme que tenés como cuando te conocí”, continuó en soledad Mauro, dado que Wanda no respondía.

“Dejame hacer todo lo que pueda hacer por nuestra familia, por nosotros, porque te necesito y no quiero otra persona que no seas vos. No quiero nada que no sea estar feliz con la mujer que amo y que mis hijas estén felices junto a los papitos que aman tanto”, le suplicó arrepentido el jugador del Galatasaray a la madre de sus dos hijas, Francesca e Isabella.

A su vez, De Brito explicó que las conversaciones tomaban en principio un tinte nostálgico, pero, al no recibir respuesta, se volvían violentas y, luego, en muchas oportunidades, de índole sexual.

En una siguiente conversación, más actual, Wanda Nara le aseguraba a Mauro que le daba vergüenza las cosas que subía en su contra en redes sociales y las actitudes que tenía de no querer devolverle objetos que le pertenecían a sus hijos mayores, Valentino, Constantino y Benedicto. “Me da vergüenza tu Instagram y cada estupidez que hacés. Que no me des las cosas de los varones y todo lo que haces, me demuestra que no cambiaste… Cortarme mi tarjeta, no pagar nada de la casa donde viven tus hijas. Sos un desastre. Entonces, no voy a volver nunca”, lanzó la empresaria.

Ante eso, enojado, Mauro le respondió: “Pero son todos caprichos tuyos esos y me echas la culpa a mí. Hace las cosas bien y todo va a estar bien. ¿Mi Instagram te da vergüenza? ¿Qué cosa? ¿Qué estupidez hago?”.

Es entonces que, como otra estrategia para reconquistarla, el deportista le propuso, en más de una oportunidad, mantener relaciones sexuales de manera muy explícita, sin obtener respuesta de parte de la conductora. “¿Vos te pensás que tengo ganas de estar con otra mujer? Quiero estar con vos como desde hace 10 años. ¿Por qué seguís peleando y diciendo cosas feas? (…) Quiero tener ese amor que durante 10 años me llenó de orgullo, por más pelas, por más discusiones, por más de todo lo que quieras”, le ruega en otro de los textos, en los que hace referencia a “hacer el amor”.

Los memes tras los chats virales entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Tras los escandalosos chats, los memes inundaron las redes sociales. Mirá las reacciones.

