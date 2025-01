Tal como anunció Santiago del Moro, este jueves hubo dos expulsados en la casa de Gran Hermano: uno de ellos fue Keila Sosa, quien fue echada por el dueño, y otra de los jugadores que tuvo que retirarse fue Brian, ya que el líder de la semana, Giuliano Vaschetto, le asignaron la tarea de modificar la placa de nominados y elegir a uno de sus “hermanitos” para que se vaya.

Anteriormente, Kaila había recibido una advertencia por parte de “Big” ya que criticó a la producción del reality y, en reiteradas ocasiones, manifestó que “no se encontraba bien”. “Me siento encerrada. Me ahogo y no estoy bien. Quiero ver a mi hermanito, a mi abuela, quiero ver a todos. No sé qué hacer. No puedo conmigo… necesito ver a mi familia y estoy desesperada”, expresó la participante en el tape que expusieron en la gala.

En este marco, Del Moro explicó que “Sosa sería expulsada”; además, indicó que “el reality no puede tener a alguien que no quiere jugar”.

Por qué echaron a Keila de Gran Hermano

Gran Hermano emitió un duro comunicado antes de anunciarle a Keila que tenía que dejar la casa.

El dueño de la casa, comenzó diciendo: “Nadie dijo que iba a ser una tarea sencilla, pero todos entendieron que, a pesar de los problemas que podían enfrentar, se trata de una experiencia única, irrepetible y que merece ser vivida”.

Y, prosiguió: “Ustedes fueron elegidos para afrontarla y vivirla con gratitud y alegría. Me duele que no todos hayan comprendido el significado de esta aventura, el esfuerzo que conlleva o que hayan puesto en duda la transparencia del certamen”

“Keila, ya hablamos, no hace muchos días atrás, sobre tus reiteradas quejas con respecto a más de una cuestión que espero que hayan sido aclaradas. Me comentaste que sos consciente de esta situación y que dormís más de lo que te gustaría o que no te sentís a gusto con la estadía. Que con quejas, sin quejas, con dudas o sin dudas… el juego se te hace cuesta arriba. En vos solo veo angustia y deseos de no estar más en mi casa. Eso, Keila, me angustia mucho a mí también”, aseguró GH.

Finalmente, lanzó: “Por lo tanto, Keila, quiero que, en este mismo momento, te despidas rápidamente de tus compañeros y te dirijas a la puerta giratoria para abandonar la casa, sin tus valijas. Más tarde, te serán entregadas tus pertenencias”.

Por otro lado, el líder Giuliano Vaschetto terminó de definir la placa durante la jornada. Tuvo que elegir a un compañero para que dejara el certamen, aunque con una particularidad: quien abandonó la casa tendrá la oportunidad de regresar el domingo en el repechaje.

A partir de la decisión de “Nano”, la persona que esta noche salió por la puerta giratoria del reality fue Brian. “Vuelvo en el repechaje. Por mis hijos, se los juro”, expresó el vendedor ambulante al despedirse de sus compañeros, muchos de ellos visiblemente conmovidos.

Utilizando su privilegio como líder, Giuliano realizó movimientos estratégicos en la placa de nominados para la próxima gala. Primero, subió a Petrona a la lista y, posteriormente, optó por salvar a Juan Pablo.

Como paso final, ejerció su superpoder y decidió la salida de Brian, lo que generó un cambio importante en el desarrollo del programa. Los participantes que enfrentarán la próxima eliminación, son: Luca, Andrea, Petrona, Sandra y Lourdes.

