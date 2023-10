Es de público conocimiento que la hija de Jorge Rial, Morena, tiene muy buena relación con su abogado Alejandro Cipolla, quien, anteriormente, representó al cantante Elian Ángel Valenzuela, mejor conocido como “L-Gante”, cuando se encontraba detenido por privación ilegítima de la libertad, amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y tenencia de drogas. En el momento que el artista estaba encerrado, decidió cambiar de letrado y, cuando lo liberaron, confesó que Alejandro es “poco serio”. Recientemente, Morena abrió la “cajita” de preguntas en su Instagram para interactuar con sus seguidores y un usuario le consultó “qué opinaba sobre la pelea entre Elian y Cipolla“. Ella, sin dudarlo, defendió a su amigo y lanzó unos polémicas declaraciones con respecto al representante de la cumbia 420.

Los duros dichos de More Rial sobre L-Gante

En una historia, ya eliminada, había confesado: “L-Gante no me cae bien por su trato a las mujeres”.

Y, luego, se refirió a Tamara Báez, la ex de Valenzuela: “Lo que pasa es que la gente se olvida cuando Tamara lloraba porque le pedían abortar. Incluso, mostró los chats. Luego, le enviaba bolsas de fideos para su hija, ya que no quería darle un peso. Le robó las zapatillas. Todas estas cosas las dijo Tami“.

Por otro lado, habló sobre el nuevo letrado del cantante: “Además, su propio abogado confesó que “devolvía a su hija con olor a porro”.

Para concluir, habló sobre Cipolla: “Lo amo y como abogado es excelente. Fíjate lo decadente de L-Gante que lo único que hace es hablar de Alejandro o Wanda. Se vuelve a colgar de una mujer”.

Alejandro Cipolla le respondió a L-Gante: ¿Qué dijo?

Él dio una entrevista para “Mitre Live”, conducido por el periodista Juan Etchegoyen, e hizo unas fuertes declaraciones en referencia a los dichos que hizo el cantante hacia su persona.

Alejandro le confesó a Juan: “Vi la declaración que hizo Elian y no me pareció correcta ni acertada. Creo que no la merecía, después de haber trabajado tantos años con él”.

Y, continuó: “Lo poco serio fue contratar a un abogado que dijo que “él devuelve a su hija con olor a marihuana”, yo no pondría a alguien que diga que “yo devuelvo a mi hijo con olor a drogas”. Ahí está la seriedad que uno habla”.

Para concluir, hizo un fuerte descargo: “Aparte, hay honorarios que se están reclamando de mi estudio… No sé si viene por ese lado. Quizás, la seriedad a la que se refiere L-Gante tiene que ver con estos honorarios impagos. Por ahora, no voy a dar la cifra de cuánto le debe a mi estudio”.

