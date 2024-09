Zoe Bogach, exjugadora de Gran Hermano, se convirtió en el foco de las críticas a raíz de unos polémicos comentarios que hizo durante un vivo y en su cuenta privada de “X”, la cual se difundió. Tras sus fuertes dichos, la destrozaron en las redes y su madre, Aixa Abasto, salió a defenderla.

Los repudiables comentarios que lanzó Zoe, exjugadora de Gran Hermano

En un posteo, Zoe, escribió: “Hola, quiero usar mi Twitter personal”, a lo que una seguidora, le respondió: “Úsalo, acá no te vamos a hatear. Somos tu fiel comunidad”. Confiada de esto, la joven, muy picante, expresó: “Harta de los marrones haters”.

La publicación se difundió y, durante un vivo, le comentaron lo sucedido, pero, en vez de justificar su accionar, hizo un comentario que generó aún más repudio. “Ay, chicos, dale, ¿quién no es racista en esta vida? Me chupa un huevo. Racista no, clasista o lo que sea”, comentó.

Zoe expresó su indignación tras no ser invitada a los Martín Fierro 2024

La premiación se llevará a cabo el lunes 9 y se difundió la lista de quiénes son los “hermanitos” que representarán a Telefe, pero, entre ellos, no se encuentra Zoe, por lo que no dudó en manifestar su enojo.

“5 meses al pe…”, protestó la influencer, a lo que una seguidora se refirió a lo que sería su vlog si fuera a la ceremonia.

“Y mi outfit”, aseguró Bogach.

Las redes se llenaron de comentarios negativos en contra de Zoe, donde se puede leer cosas como: “Es muy hipócrita”; “Con razón no hablaba en la casa, si abría la boca se le notaría lo racista, clasista y mononeuronal que es”; “Zoe eras muy querida y te fuiste a la banquina con esto. Se nota que no te faltó nada en la vida. Tendrías que pedir disculpas”.

Aixa Abasto, la madre de Zoe de Gran Hermano, defendió a su hija

Tras el revuelo que se armó, la mamá de Zoe, Aixa, justificó las acciones de su hija. “Por eso, a mí, no me gusta el color marrón, yo voy directo a lo negro para los moralistas que andan etiquetando”, mientras puso de fondo la canción “Me importa una mierda” de Pablo Crack.

Además, comenzó a responder los comentarios de algunos usuarios que insultaban a su hija, y, soltó: “Uy, sorry, llamemos al Papa Francisco ¿Quién no ha dicho negros de m…? Ah, ninguno. Qué ejemplos, opinólogos fantasmas”.

