Después de que Coldplay lanzó el tema “We Pray” junto a Tini Stoessel, la artista fue invitada a uno de sus shows y, tras la presentación, el periodista Alejandro Pueblas criticó el cuerpo de la cantante, situación que hizo que Tini hiciera un fuerte descargo a través de las redes sociales; luego, el comunicador pidió disculpas y Marina Calabró repudió sus dichos.

Los polémicos dichos de Alejandro Pueblas sobre el cuerpo de Tini Stoessel

En “A24” pasaron el video del concierto y, Pueblas, con respecto al cuerpo de Tini, lanzó: “Está flaquita igual, eh… yo le daría un poco más de comida”.

Acto seguido, una compañera intentó explicarle que ese tipo de comentarios habían contribuido a la fuerte depresión que atravesó la cantante; sin embargo, el periodista la ignoró.

“Podría comer un poquito más. No es crítica, es preocupación, porque uno la ve muy delgada. Yo le puedo pasar lo que quiera…”, continuó Alejandro.

El descargo de Tini Stoessel en contra de Alejandro Pueblas

Los dichos del comunicador llegaron a oídos de Tini y, en su cuenta de “X”, escribió: “Después de bastante tiempo, salir al escenario en short, quizás, pueda parecer una tontería, pero, para mí, significó mucho, después de creerme toda la mierda que dijeron y siguen diciendo”.

“Lamentablemente, seguimos viendo cómo opinan tan libremente sobre cuerpos ajenos, lo cual me parece sumamente grave; aparte, teniendo un micrófono en la mano y siendo comunicador”, dijo, indignada.

Y, cerró: “Hoy, le agradezco mucho a mi cuerpo. Le dije cosas muy feas durante mucho tiempo; ya no más. Me costó y es algo de todos los días, pero, al menos, hoy decido por mí y no por los demás, ni por hacer sentir cómodas a personas como vos @alepueblaok”.

Las disculpas de Alejandro Pueblas a Tini Stoessel

Tras el comunicado que dio Stoessel repudiando los comentarios de Pueblas, el periodista salió a pedirle disculpas.

“Si de algo sirve, te pido disculpas @TiniStoessel. Sinceramente, no sabía lo que te había pasado y, en ese momento, dije eso, así como todo el mundo me dice que adelgace; tal vez, yo no lo tomo a mal y, de verdad, repito, no sabía lo que estabas atravesando. Te pido disculpas”, comentó Alejandro en su cuenta de “X”.

Marina Calabró defendió a Tini Stoessel de Alejandro Pueblas

En el programa radial “El Observador”, Marina expresó su indignación en contra de Pueblas.”Bueno, lo que uno rescata es el pedido de disculpas… no sé si es una excusa no saber lo que el otro estaba atravesando a la hora de hacer un comentario”, aseguró la conductora.

Y, continuó: “Hay comentarios que ya no se hacen más. Obviamente, si herís la susceptibilidad de aquel que es destinatario del comentario, es mucho peor, pero, si no hubieras herido la de Tini, quizás herís la de otra persona que está atravesando por lo mismo, o a la cual le cabe el mismo comentario en la teoría o en el sentido del estereotipo”.

“Entonces, creo que debemos aprender que no se habla de los cuerpos ajenos. ‘No pensé que te jodía’. No importa, no se habla, no interesa”, sostuvo, y, cerró: “Lo que todavía no puedo entender es cómo no nos deconstruimos en el sentido de que nos sigan haciendo opinar”.

