Lucía Mandana, quien se encuentra dentro de la cada de Gran Hermano, le reveló sus “hermanitas”, Florencia Cabrera, Agostina Gorostidi, Juliana “Furia”Scaglioni y Carla “Chula” De Stefano, que fue abusada. A raíz de esta confesión, contó cómo se lo tomaron sus padres.

El duro relato de Lucía de Gran Hermano sobre su abuso

Primero, Lucía expresó: “Yo fui abusada y mis papás lo relacionaron mucho con eso”, haciendo referencia a su orientación sexual, ya que le gustan las chicas.

Y, continuó: “Pero yo fui abusada por el hecho no saber decirle que “no” a un hombre”.

Luego, dio más detalles: “Fue un hombre que no conocía bien. Lo conocí una noche y nunca más lo vi en mi vida”. Ante esto, se refirió a cómo lo tomaron sus papás: “Es un tema que traté mucho con mi psicóloga y ellos lo relacionaron con eso, pero yo ya había estado con mujeres. Al contrario, estaba con tantos hombres para decir “me gustan los hombres”. Me entregaba, no es como que me regalaba, pero quería para que se me cure eso de “estar enferma”.

“Mis padres lo saben porque mi psicóloga se los contó. Yo no recuerdo haberle dado consentimiento para que les cuente, pero eso es tema aparte”, y, expresó: “La última discusión que tuve con mi papá fue tipo ‘vos fuiste abusada, es eso lo que tenés'”.

“No sé cómo explicarle que veo a una mujer y te juro que me atrae, me encanta. Mi novia me salvó la vida. Ella sabe y fue lo mejor que me pasó. La veo cómo me trata y es amor”.

Por último, aseguró: “No me molesta estar con un hombre, no les tengo miedo, pero me cuesta, muchísimo, relacionarme con ellos. No tengo amigos varones. Uno de los objetivos de estar acá era llevarme bien con los hombres, porque, para mí, son todos iguales. En Salta me llegaron a tirar huevos”.

Gran Hermano: ¿Cómo quedó la placa final?

Los concursantes emitieron sus votos en la cuarta gala de nominación. En su momento, las personas que podían llegar a irse el próximo domingo eran: Nicolás Grosman, Carla “Chula” De Stefano, Isabel De Negri, Lisandro “Licha” Navarro o Florencia Cabrera, pero, como siempre, se realiza la salvación del líder, es decir, Alan ayudó a uno de sus compañeros para que pueda seguir una semana más en la competencia y en su lugar puso a otro jugador.

Salvación del líder en Gran Hermano: ¿A quién “subió” a placa Alan Simone?

Primero, hay que recordar que Nicolás fue sancionado ya que incumplió el reglamento en el momento que se sacó el micrófono y le susurró en el oído a otro jugador. En consecuencia, GH le informó que quedó directamente nominado, le sacó el derecho a votar y, además, le remarcó que no podía ser salvado por Simone.

A raíz de esto, el líder de la semana tuvo que optar por Carla, Isabel, Lisandro o Florencia.

Finalmente, anunció que sacaba de la placa a Licha.

Luego de este suceso, Del Moro le consultó “a quiénes salvaba”. Él, comenzó a descartar a los competidores hasta que terminó quedando un mano a mano entre Rosina Beltrán y Juliana “Furia” Scaglione.

En conclusión, tomó la decisión de nominar a Rosina.

Por lo tanto, la placa final quedó conformada por: Nicolás, Carla, Isabel, Florencia y Rosina.

Gran Hermano 2023/2024: ¿Cómo votar?

Las votaciones se pueden hacer a través de mensaje de texto, poniendo “GH al 9009” con el nombre de la persona que quieras que sea eliminada. También, escaneando el código que se encuentra arriba y otra forma es ingresando a la página del programa:

Leé más notas de La Opinión Austral