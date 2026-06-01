Emilia Mernes vivió una jornada inolvidable en Nogoyá, la ciudad entrerriana donde nació y dio sus primeros pasos antes de convertirse en una de las artistas más populares de la música; la cantante fue homenajeada con la distinción de “Ciudadana Ilustre” en un acto realizado en la Casa de la Cultura.

La ceremonia estuvo marcada por la emoción desde el comienzo; al momento de recibir el reconocimiento, la intérprete no pudo ocultar sus sentimientos y agradeció el gesto de las autoridades y de todos los vecinos que la acompañaron; con mucha emoción, expresó unas palabras que reflejaron la importancia que tuvo el homenaje para ella y el fuerte vínculo que mantiene con el lugar donde creció.

“Esto tiene un significado muy especial y es algo que voy a guardar para siempre en mi corazón”, indicó, con la voz entrecortada; durante su discurso, también aprovechó la oportunidad para recordar los inicios de su recorrido artístico, cuando, aún, era una joven que soñaba con dedicarse a la música.

La cantante evocó aquellas primeras presentaciones que realizó en distintos espacios de la ciudad y destacó cómo, esos momentos, fueron fundamentales en la construcción de su carrera. “¿Quién hubiera dicho que, después de aquellos shows en el camioncito, iba a tener la oportunidad de recorrer tantos lugares y presentarme en distintos escenarios del mundo?”, dijo ante los presentes, generando aplausos y muestras de cariño por parte del público.

La artista remarcó además que, pese al éxito internacional que alcanzó en los últimos años, nunca perdió el contacto con sus orígenes; en este marco, dedicó unas palabras especiales a Nogoyá y a las personas que formaron parte de su crecimiento personal y profesional. “Per lo más lindo es saber que. sin importar dónde esté, siempre llevo a Nogoyá conmigo, porque acá están mis raíces, acá aprendí a soñar y acá empezó todo”, lanzó, dejando en claro la importancia que tiene la ciudad en su vida.

El acto concluyó con otro mensaje de agradecimiento hacia la comunidad que la vio crecer. “Gracias, Nogoyá, los voy a llevar en mi corazón siempre”, manifestó Mernes antes de recibir una nueva ovación; ka emoción se extendió más allá de la ceremonia formal, ya que una enorme cantidad de fanáticos aguardaba en las inmediaciones para verla de cerca.

Lejos de retirarse rápidamente del lugar, la artista decidió compartir unos minutos con quienes se acercaron para acompañarla; saludó a sus seguidores, posó para fotografías y respondió al afecto de cientos de personas que querían conservar un recuerdo de una jornada histórica para la ciudad.

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