En la última emisión de MasterChef Celebrity (Telefe), se vivió una jornada llena de emociones; desde la producción y, con el aval de los jurados, Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, se les asignó una consigna especial a los participantes: armar un plato que los remita a su niñez.

Tras buscar los ingredientes necesarios para la receta y tener un margen de tiempo, llegó el momento en el que debían exponer los platos ante los tres jueces; uno de los participantes que más se emocionó fue Luck Ra, quien reemplaza momentáneamente a su novia, La Joaqui, en el reality culinario conducido por Wanda Nara.

El artista cordobés recreó una milanesa napolitana con un acompañamiento de arroz y mayonesa; la particularidad es que presentó dos vajillas con la misma preparación, solamente que, en una de ellas, era una pieza de solomillo más pequeña, sin salsa.

“Comé vos, yo ya estoy llena”, fue el título que eligió el cantante para el plato, lo que despertó una profunda emoción al recordar sus primeros años de vida con sus padres. “Voy caminando y trato de no pensar en nada, porque, a la mínima que piense algo, voy a llorar”, manifestó.

Al mostrar sus dos creaciones, el artista cordobés explicó qué lo motivó. “Por ahí, uno de niño no se da cuenta o tratan de no mostrarte algún tipo de falta, porque, un padre y una madre, lo dejan todo”, indicó, quebrado en llanto.

“Por eso, hice estos dos platos; por más que sean dos platos, uno más lleno y uno más vacío, están los dos llenos de amor y que es, al final de cuentas, lo que no solo te llena el estómago, sino el alma“, destacó el joven, que incluyó una taza de mate cocido en su menú.

Tras lagrimear durante su exposición, De Santis calificó su receta como un “plato sanador”; además, Betular destacó su “sensibilidad” y, Martitegui, hizo hincapié en la buena combinación de los elementos para el resultado final.

