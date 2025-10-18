Nicolás Behringer, el ganador de “La Voz Argentina 2025″ (Telefe), llegó al reality con una historia de vida que conmovió a muchos y un testimonio real que miles pudieron conocer al mostrarse su realidad: se sostenía, económicamente, como artista callejero, desplegando su arte tanto en el subte como en distintos lugares de Buenos Aires.

Por esa razón, la plaza del Teatro Colón fue el lugar elegido para que Nico y Luck Ra ofrecieran una presentación juntos; sin embargo, el cordobés debió mantener un perfil bajo, ya que el espectáculo no podía comenzar con él en el centro de atención.

Para evitar ser reconocido, Luck Ra cubrió su característico cabello azul con una capucha y una peluca castaña; además, utilizó lentes de sol y un bigote falso; a pesar de esto, varios presentes lograron identificarlo por su sonrisa y particular timbre de voz.

Quienes no notaron al cuartetero, igual, disfrutaron de la actuación del ganador de La Voz Argentina 2025, quien interpretó “Un pacto”, uno de los temas más emblemáticos de Bersuit Vergarabat, al igual que en la final del programa.

Al finalizar la canción, Luck Ra confesó que el bigote le picaba mucho y se lo quitó, mostrando, así, su verdadera identidad; luego, la dupla interpretó “Que me falte todo”, también en dúo como en la final y cerraron con “La morocha”, uno de los temas del momento.

Así fue la verdadera reacción de Nicolás Behringer al ganar La Voz Argentina

La Voz Argentina 2025 llegó a su fin, pero no sin dejar una fuerte polémica entre los televidentes: muchos fanáticos del certamen de canto se quejaron de que la final fue grabada y no en vivo, como supo ser en otras temporadas; este suceso recibió varias críticas en redes, dado que, muchos, aseguraron que esta particularidad le quitaba magia y emoción a la ansiada definición que dejó Behringer como nuevo campeón.

En otras palabras, esto significa que la producción grabó cuatro veces el instante en que se conoce el resultado de la votación -dado que son cuatro los finalistas- y, tantos los participantes como los coaches, debieron actuar la alegría y “sorpresa” de lo que se supone que debería ser un emotivo momento.

Por ello, las redes no tardaron en viralizar un video que muestra a Nicolás y su verdadera reacción al enterarse que había ganado; sin embargo, esto sucedió en la intimidad de su hogar y rodeado de sus familiares, cuando debería haber sido en los estudios del canal de las pelotas.

En este marco, el clip muestra la emoción de la familia del joven que era artista callejero y el genuino abrazo tras conocer el resultado.

