El ministro de Economía, Luis Caputo, brindó un discurso en la apertura del Latam Economic Forum 2024 que se lleva a cabo este miércoles en Parque Norte. Ante empresarios, se mostró optimista respecto al futuro económico en Argentina, sostuvo que “lo peor ya pasó” y que “estamos en franco recuperación”, pero remarcó la importancia de la Ley Bases para consolidar la mejoría.

Durante su exposición, Caputo habló sobre la importancia de la confianza de la ciudadanía en las medidas que impulsa el Gobierno para mejorar el futuro del país. En particular, puso el foco en la Ley Bases que, de aprobarse, tendrá un importante impacto en la recuperación económica, según señaló el ministro.

“Lo peor pasó y ya estamos en franca recuperación. La velocidad de dicha recuperación depende de dos factores: de la aprobación de la Ley Bases y segundo, de que podamos convencer a la gente, a los ciudadanos y a los empresarios. La velocidad del cambio y de la recuperación depende mucho más de ustedes, de lo que creen“, expresó Caputo ante los empresarios.

El ministro también realizó una fuerte crítica contra el acciona de la oposición y las trabas para aprobar leyes: “La política, para muchos, es un negocio. Cuando entiendan eso, van a entender lo que está pasando en el Congreso”, afirmó el funcionario.

Respecto al respaldo popular, señaló que es fundamental para el Gobierno haciendo una extraña comparación: “Estamos más motivados que nunca. El apoyo de la gente no es caviar, porque a mí no me gusta, pero sí es milanesa con papas fritas. Y el apoyo es de todas las clases sociales”.

El ministro destacó la presencia del presidente Javier Milei en el armado del futuro de la economía y remarcó: “Milei nos da la confianza para tomar las medidas que nadie se animó a tomar por décadas“.

“¿Por qué creció la agresión contra el Gobierno últimamente? Porque antes comían pochoclos y pensaban que nos íbamos en abril, y ahora la empiezan a ver y están preocupados que nos quedemos 8 años”, lanzó Caputo.