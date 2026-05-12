A través de sus redes sociales, Maluna anunció que será padre por segunda vez; el artista compartió una capturada en un delicado blanco y negro, donde se lo ve besando el vientre de su novia, Susana Gómez; en la escena no podía faltar Paris, su primogénita nacida en marzo de 2024, quien completa este cuadro familiar.

Por supuesto, la imagen desató una avalancha de felicitaciones por parte de sus fanáticos, emocionados por el nuevo integrante de la familia; cabe destacar que, un simple emoji de corazón azul, fue suficiente para que los seguidores del cantante sospecharan que van a tener un niño.

Con más de 17.000 comentarios celebrando la noticia, los seguidores del intérprete de “11 PM” se hicieron eco de la felicidad de Maluma, su esposa e hija.

Maluma une arte y calle en “BOTERO”, su más reciente single junto a Arcángel y NTG

Maluma volvió a marcar el pulso de la música latina con el lanzamiento de “BOTERO”, un sencillo que lanzó junto a Arcángel y NTG; la canción propone una fusión de rap y hip hop con una fuerte carga conceptual, inspirada en la obra y el impacto del maestro Fernando Botero, tomando su nombre como símbolo de identidad, volumen y presencia.

Con “BOTERO”, el artista profundiza en una etapa conceptual donde retoma sus raíces, reconecta con Medellín y proyecta la cultura colombiana a escala global; el track también marca un regreso a los sonidos que definieron sus inicios dentro del movimiento urbano, aunque con una mirada más madura y una narrativa atravesada por su propia historia de crecimiento.

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