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La radio argentina vivió una de sus noches más importantes con la entrega de los Martín Fierro de Radio 2026, organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) en el Goldencenter de Parque Norte, en la Ciudad de Buenos Aires.

La Opinión Austral realizó una cobertura especial de la mano de los periodistas Fernando Zabala y Camila Ferrer Posse, quienes dialogaron con las principales figuras de la radiofonía nacional durante una ceremonia que reunió a periodistas, conductores, productores y referentes del medio.

Uno de los protagonistas de la noche fue Paulo Vilouta, quien se llevó la estatuilla en la categoría Labor Conducción Masculina por su trabajo al frente de Vilouta 910, el programa que conduce en la primera mañana de Radio La Red (AM 910).

En la previa de la gala, el periodisa dialogó con La Opinión Austral, y reflexionó sobre el presente de la radio y fue contundente al responder a quienes pronostican su desaparición: “La radio está recontra viva”.

Paulo Vilouta defendió la vigencia de la radio

Consultado sobre lo que representa la radio en su trayectoria profesional, Vilouta destacó la cercanía que genera con la audiencia y la posibilidad de mostrar una faceta más personal de quienes trabajan en el medio.

“La gente te conoce en la radio. La tele te da visibilidad y la radio te permite mostrar cómo pensás, cómo sos, intimidades, anécdotas”, explicó.

En ese sentido, remarcó que la vigencia del medio está vinculada con la pasión de quienes lo hacen y con su capacidad de acompañar al público a lo largo del tiempo.

Al referirse a quienes sostienen que la radio está muriendo, el periodista insistió en que los números de audiencia muestran una realidad diferente.

“La radio está recontra viva. Eso de que algunos sepultan medios, no tienen la más mínima idea. La radio está recontra vigente”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó las mediciones de audiencia en AM y sostuvo que, según los datos que recibieron, unas 300.000 personas escuchaban radio en esa franja. Para dimensionar esa cifra, la comparó con cinco estadios de River Plate.

Además, destacó que la radio encontró nuevas formas de llegar al público a través de los teléfonos celulares y las plataformas digitales.

Los cambios en la comunicación y el respeto en los medios

Durante la entrevista, Vilouta también se refirió a las transformaciones en las formas de comunicar y a la creciente informalidad en los medios de comunicación.

“Cambiaron los tiempos. Antes la gente no se tuteaba, los hombres no se daban un beso para saludarse. Todo era más formal”, recordó.

Sin embargo, aclaró que una mayor flexibilidad no implica dejar de lado las normas de convivencia y el respeto por la audiencia.

“Siempre dentro de un marco de respeto. Hay normas de respeto y un orden que tiene un medio, que la gente entienda, que la gente escuche. Pero son los tiempos de hoy, de Argentina y del mundo, todo se flexibilizó”, señaló.

También fue consultado por las declaraciones de Laura Ubfal sobre situaciones de discriminación en la televisión. Vilouta consideró que, en el caso puntual al que se refería, podía existir una cuestión estética vinculada con las decisiones de producción y la imagen de los programas.

De todos modos, aclaró que mantiene una relación de afecto y respeto con la periodista y sostuvo que rechazaría cualquier situación de discriminación en su contra.

Referentes en la radio

El conductor también compartió recuerdos de su vínculo con el medio y mencionó a algunas de las figuras que escuchaba durante su infancia y juventud.

Entre sus referentes destacó a Héctor Larrea, Fernando Bravo, Antonio Carrizo y José María Muñoz, además de recordar la presencia de la radio en su familia y en los viajes cotidianos.

“Todos los que hacemos radio escuchamos radio. Yo subo al auto, escucho radio. Es una compañía para mí”, expresó.

Por último, al analizar la actualidad argentina, consideró que persisten problemas vinculados con el humor social y la circulación de información falsa.

“Muchas noticias que no son ciertas, falsas, que no se chequean. Hay que tener mucho respeto con eso”, advirtió.