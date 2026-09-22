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El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anticipó que la Ciudad de Buenos Aires alcanzó un acuerdo con la mayoría de las organizaciones para postergar unos días la Marcha del Orgullo, prevista para el 7 de noviembre, debido a la visita del papa León XIV a la Argentina.

Macri explicó que las conversaciones continúan con los sectores involucrados y aclaró que el cambio de fecha no supondrá restricciones para la movilización. “Vamos a ayudar a que esa marcha ocurra”, sostuvo en diálogo con Radio Rivadavia.

El mandatario porteño recordó que la convocatoria también modificó su fecha en 2025 debido a otro evento. “El año pasado ellos mismos la pospusieron también, con lo cual no es una fecha que está escrita en piedra”, planteó.

La Marcha del Orgullo está programada para el 7 de noviembre, mientras que la visita de León XIV comenzará el día siguiente y se extenderá hasta el 11. La agenda contempla actividades en Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

En relación con las declaraciones del canciller Pablo Quirno, quien se refirió al desarrollo de la movilización, Macri manifestó: “Ayer el canciller Quirno hizo una declaración poco clara, porque en realidad esto lo venimos hablando en la mesa de organización de la visita del Papa, también con la ministra de Seguridad de Nación (Alejandra Monteoliva)”.

Luego habló del alcance del acuerdo: “Él dice que, como que no va a haber ningún problema con la marcha. Entonces muchos dijeron ‘ah, ¿viste que no pidieron correrla?’ No, no va a haber ningún problema porque nunca hay problema y siempre se lleva adelante, pero en el marco de una fecha distinta a la que se había planteado. Probablemente él tenía la información”.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, explicó los motivos detrás de la reprogramación de la movilización prevista para noviembre.

La visita del Papa y el operativo

El operativo por la visita papal estará coordinado entre el Gobierno nacional, la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

El dispositivo abarcará tres aeropuertos, tres ciudades, cuatro eventos masivos y once actividades cerradas, además de un comando unificado que funcionará durante 120 horas. Las autoridades calculan una concurrencia cercana a siete millones de personas.

Macri calificó la llegada del pontífice como un acontecimiento excepcional e hizo hincapié en la necesidad de coordinar las distintas actividades previstas en el espacio público. “La visita de un papa es un hecho extraordinario que ocurre cada treinta o cuarenta años”, recalcó.

Nuevas reuniones para definir la fecha

El jefe de Gobierno también defendió la convivencia de distintas expresiones y movilizaciones en la Ciudad: “Yo quiero una ciudad donde pueda convivir la Marcha del Orgullo y la Marcha del Niño por Nacer”.

Por último, solicitó a los organizadores de actividades públicas y privadas realizar “un poco de esfuerzo” para facilitar el desarrollo de la visita papal y adelantó que continuarán las reuniones para definir la nueva fecha de la movilización.

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