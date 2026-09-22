Con cobertura especial de La Opinión Austral y Radio LU12 AM680 Río Gallegos, la Iglesia argentina presentó este martes los principales detalles de la visita del papa León XIV al país, que se desarrollará del 8 al 11 de noviembre. Durante una conferencia de prensa en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), se oficializaron el lema y el logo que acompañarán el viaje apostólico y los obispos volvieron a insistir en un pedido concreto: que las palabras del pontífice no sean utilizadas como parte de una disputa partidaria ni queden atrapadas en la grieta política argentina.

“Bienvenidos todos, vayan y anuncien” será el lema elegido para recibir al Santo Padre. La frase busca condensar dos momentos de una misma experiencia: la apertura para recibir al otro y la invitación a salir de uno mismo para ir a su encuentro.

La visita de León XIV tendrá lugar entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Será el primer viaje de un Papa a la Argentina desde la visita de Juan Pablo II en 1987. El programa oficial difundido por la Santa Sede incluye celebraciones religiosas, encuentros institucionales, una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, una misa en el Monumento a los Españoles, actividades con trabajadores y jóvenes, un encuentro con el episcopado argentino y una celebración en Luján.

Marcelo Colombo: “No como un punto de llegada, sino de partida”

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, fue el encargado de encabezar la presentación y expresó la expectativa de la Iglesia argentina ante la llegada del pontífice.

Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, junto a Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires.

“Estamos muy contentos de la visita papal. Vivimos esta visita no como un punto de llegada, sino de partida: el Papa viene a animarnos y también nos envía a un tiempo nuevo de diálogo”, sostuvo.

Colombo fue también quien presentó oficialmente el lema: “Bienvenidos todos, vayan y anuncien”.

La expresión, explicó, busca instalar un clima de cercanía y apertura antes de la llegada del pontífice. En paralelo, la Iglesia procura que el viaje no quede reducido a las cuatro jornadas de actividades, sino que pueda abrir una etapa posterior de diálogo y compromiso.

La visita, de acuerdo con el programa oficial, incluirá a distintos sectores de la sociedad y combinará la dimensión institucional con la pastoral. León XIV estará con autoridades, trabajadores, jóvenes, personas privadas de su libertad, religiosos y fieles.

Colombo también intervino durante las preguntas de la prensa y se refirió a uno de los puntos que mayor expectativa genera: el paso del Papa por el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole.

La foto final entre todos los obispos y representantes de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).

“Para nosotros el tema discapacidad es uno de los puntos de agenda de todo este año y hemos venido insistiendo en la atención a esta realidad delicada, no solo de las personas con discapacidad sino sus familias muchas veces afligidas por la pobreza”, afirmó.

El presidente de la CEA buscó despegar esa visita de cualquier lectura exclusivamente política o coyuntural.

“La visita, lejos de ponernos en una cuestión de naturaleza ideológica, nos centra la mirada en un lugar pastoral de la Iglesia. No solo es la Iglesia que enseña, sino que se pone al hombro este dolor y sufrimiento”, señaló.

En ese sentido, destacó el significado de la obra de Don Orione: “La obra de Don Orione es más que un símbolo, sino un signo fuerte de la atención de la Iglesia”.

El Cottolengo de Claypole es efectivamente uno de los puntos confirmados del programa oficial y forma parte de una agenda que la Iglesia presenta como una expresión de cercanía con sectores vulnerables. La avanzada del Vaticano ya había recorrido el lugar durante septiembre para preparar la visita.

Jorge García Cuerva: Buenos Aires quiere recibir a toda la Argentina

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, explicó cómo se prepara la ciudad para una visita que tendrá algunos de sus principales actos en territorio porteño.

Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires. A su lado, Raúl Pizarro, secretario general del Epicospado.

“Recibiremos no solo su visita a Buenos Aires, sino que queremos ser una ciudad que pueda hospedar y recibir a todos”, señaló.

En ese sentido, mencionó la misa prevista en el Monumento a los Españoles y otros encuentros institucionales que se desarrollarán en la ciudad.

“Pensamos en eventos masivos como será la misa en el Monumento a los Españoles, un lugar simbólico”, explicó.

También destacó el encuentro del Papa con el presidente, el cuerpo diplomático y autoridades civiles, además de las distintas actividades pastorales.

“Buenos Aires recibe al Santo Padre, pero queremos que se sienta toda la Argentina presente y siendo protagonista”, afirmó.

Entre los puntos de la agenda porteña se encuentra la visita de León XIV al Complejo Penitenciario Federal de Devoto, uno de los momentos que la Iglesia relaciona directamente con las obras de misericordia.

García Cuerva también anticipó el encuentro del Papa con el episcopado argentino en la Catedral Metropolitana y el homenaje a Francisco, quien durante años fue arzobispo de Buenos Aires.

“En la Catedral Metropolitana tenemos muy ligada a nuestro querido Papa Francisco, el Papa León tendrá un encuentro con el episcopado argentino y realizará un pequeño homenaje al Papa Francisco, recordando que allí fue arzobispo durante muchos años”, explicó.

La visita a Devoto y la celebración de vísperas en la Catedral forman parte del cronograma oficial del lunes 9 de noviembre.

El homenaje a Francisco y la Catedral Metropolitana

Ante una pregunta de la prensa sobre el homenaje al primer Papa argentino, García Cuerva dio más detalles.

“Detrás del altar de la Catedral Metropolitana hay una imagen del Papa Francisco y una frase, y la idea es que allí el Santo Padre Papa León pueda estar allí rezando con algunos obispos”, explicó.

Y precisó que se tratará de un gesto sencillo: “Será un homenaje acotado con una oración y luego rezar vísperas”.

Jorge Eduardo Scheinig, arzobispo de Mercedes-Luján.

Jorge Eduardo Scheinig, arzobispo de Mercedes-Luján, aportó otro detalle vinculado con Francisco y la Basílica de Luján.

“El año pasado le pedí al Papa León una sotana del Papa Francisco y está en Luján, la mandó León”, contó.

Scheinig explicó además que la ciudad de Luján se prepara para una movilización multitudinaria.

“Es una alegría enorme. Es un símbolo de comunión. Viene a decirnos predicar el amor a Dios y a la Virgen. Luján se prepara para que todos los que vayan a la misa se sientan en casa”, sostuvo.

Y agregó: “Es un desafío para el municipio organizar la ciudad. Vamos a abrir la casa y disponernos. Hay un gran trabajo articulado nacional y provincial. Creemos que van a ser muchísimos los peregrinos. Bienvenidos todos a Luján”.

La expectativa coincide con los preparativos ya visibles en la ciudad y con el interés por una misa que marcará el cierre de la etapa argentina del viaje. Desde Luján ya se anticipa una asistencia masiva.

Ángel Rossi: “Necesitamos mansedumbre”

El cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba, puso el foco en uno de los conceptos que, según interpretó, atraviesan el lema de la visita.

“Respecto al lema hay una expresión fuerte: bienvenidos. Que indica cercanía, invitamos a tender puentes. Hospitalidad y acogida. Y ojalá lo sepamos trabajar y vivir”, explicó.

Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba.

Para Rossi, la segunda parte de la frase puede parecer contradictoria, pero en realidad completa el sentido de la primera.

“Y lo segundo puede sonar contradictorio: vayan, hace más alusión de salir de uno mismo e ir a los demás”, señaló.

El cardenal también habló de la llegada de León XIV a Córdoba y del mensaje que espera que pueda dejar durante su paso por la provincia.

“Agradecemos la visita a Córdoba, el Papa viene a fortalecer nuestra esperanza y que nos animemos a jugar a la unidad y no a pelearnos, que ya somos abanderados de la discordia”, afirmó.

Y agregó: “El Papa viene a traer ese mensaje que está en el Evangelio pero que no es exclusivo. León es un hombre manso, que inspira paz. Quizás los argentinos necesitamos mansedumbre y que cada uno tome desde la fe su mensaje. Será una visita que nos hará bien a todos”.

Córdoba será la segunda gran escala argentina de León XIV, donde celebrará una misa en la Escuela de Aviación Militar y mantendrá encuentros con religiosos, religiosas y seminaristas.

“No es la revancha a Francisco”

Rossi también se refirió a la comparación inevitable entre León XIV y su antecesor, Francisco.

“La venida de León no es la revancha a Francisco que no vino, sino un homenaje a Francisco, expresando el cariño que tenía por él y, de alguna manera, es un gesto de delicadeza de dar el paso que finalmente no dio nuestro Papa Francisco”, explicó.

“Es un modo de honrarlo, me parece”, agregó.

El arzobispo de Córdoba remarcó además que León XIV conoce la realidad regional por su experiencia pastoral previa.

“León ha pisado el barro de Latinoamérica y sabe de lo nuestro”, afirmó.

La visita tendrá, por lo tanto, una particularidad histórica: será la primera vez que León XIV llegue a la tierra natal de Francisco como pontífice. La propia Santa Sede destacó la significación especial del viaje a la Argentina, casi cuatro décadas después del último viaje papal al país.

La reconstrucción de los vínculos y el desafío de la grieta

Otra de las preguntas de la rueda de prensa fue sobre por el sentido del pedido de no colocar al Papa de un lado u otro de la grieta.

El arzobispo recurrió a dos imágenes bíblicas para explicar el mensaje: la Torre de Babel y la reconstrucción de Jerusalén narrada en el libro de Nehemías.

“El Papa plantea y toma de la Biblia la Torre de Babel y Nehemías y la reconstrucción de la nueva Jerusalén. Tomo este segundo modelo, que plantea como positivo, la necesidad de reconstruir: la nueva Jerusalén necesita de todos y la necesidad de reconstruir los vínculos”, explicó.

Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina; Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires y Raúl Pizarro, secretario general del Epicospado, en la conferencia de prensa que contó con la cobertura especial de La Opinión Austral y Radio LU12 AM680. FOTOS: CAMILA FERRER POSE/LA OPINIÓN AUSTRAL

A partir de allí puso el foco en quienes quedan habitualmente fuera del centro de las decisiones.

“Y que las piedras desechables pasen a ser angular: los más pobres, excluidos y marginados, que estén en el centro de nuestra reconstrucción”, sostuvo.

García Cuerva trasladó esa imagen directamente al escenario argentino.

“Nosotros tenemos que reconstruir nuestra patria y en esa línea el mensaje de León nos tiene por un lado que interpelar y, por otro, que desafiar”, afirmó.

El desafío, dijo, no termina con la partida del Papa: “Lo que tendremos que después es concretar lo que vivamos de esos días y escuchemos por parte de él”.

Y formuló una de las advertencias más fuertes de la conferencia: “El gravísimo error sería ponerlo de un lado o de otro lado de la grieta, o achicar el mensaje con una mirada partidista y pensar que lo que dice lo dice al del al lado, nos lo está diciendo a todos”.

El arzobispo reconoció además que esa tendencia a dividir cada mensaje público forma parte de una conducta social instalada.

“Lo lindo de estos días previos es que creo que nos estamos advirtiendo que parecería estar en nuestro ADN. Nos sale naturalmente ubicar cualquier palabra de un lado o del otro”, manifestó.

Feriados y condiciones para la movilización

Otro de los temas consultados por los periodistas fue la posibilidad de disponer feriados o asuetos que faciliten la movilización de fieles.

Colombo explicó que la Iglesia está a la espera de una definición oficial.

“Estamos a la espera de una definición de la autoridad, de parte nuestra es el deseo de la máxima facilitación, no solo de lugares de recepción, para que la gente pueda moverse sin tener esa falta o tener un regreso más distendido”, respondió.

La cuestión estará vinculada con el volumen de personas que se espera en los principales puntos del recorrido y con el amplio operativo de seguridad y transporte que ya se prepara.

El Cottolengo y la mirada sobre la discapacidad

La consulta sobre la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione volvió a colocar en el centro una problemática que la Iglesia viene señalando durante todo el año.

Colombo amplió su explicación sobre el sentido del encuentro con las personas que viven allí.

“Para nosotros el tema discapacidad es uno de los puntos de agenda de todo este año y hemos venido insistiendo en la atención a esta realidad delicada, no solo de las personas con discapacidad sino sus familias muchas veces afligidas por la pobreza”, sostuvo.

El presidente de la CEA insistió en que la visita no debe quedar encerrada en una discusión ideológica.

“La visita, lejos de ponernos en una cuestión de naturaleza ideológica, nos centra la mirada en un lugar pastoral de la Iglesia. No solo es la Iglesia que enseña, sino que se pone al hombro este dolor y sufrimiento”, afirmó.

Y volvió sobre la dimensión de la obra de Don Orione: “La obra de Don Orione es más que un símbolo, sino un signo fuerte de la atención de la Iglesia”.

El Cottolengo forma parte del programa oficial de León XIV para el lunes 9 de noviembre. La avanzada de la Santa Sede ya recorrió el establecimiento durante septiembre como parte de los preparativos.

Raúl Pizarro: “Que el mensaje del Papa llegue lo más puro posible”

Una vez finalizadas las preguntas, la palabra final la tuvo monseñor Raúl Pizarro, secretario general del Episcopado y uno de los responsables de la organización de la visita.

Pizarro agradeció el trabajo de los medios y pidió especialmente que el mensaje del pontífice sea transmitido sin interpretaciones que puedan desviarlo de su sentido original.

“Estamos agradecidos con el trabajo de todos y el servicio de informar que prestan. Necesitamos que nos ayuden que el mensaje del Papa llegue, y lo más puro posible. Y que sea lo que él quiera decirnos, y no lo que nos parezca a cada uno de nosotros”, afirmó.

También explicó cómo se está involucrando a las comunidades católicas de todo el país en la organización del viaje.

“Agradecer a todos los argentinos y feligreses de nuestras parroquias, como les hemos pedido a ellos que se sientan parte como el primer día que viene el Santo Padre”, señaló.

En ese sentido, reveló que la Iglesia ya reunió más de 600 millones de pesos mediante una colecta nacional destinada a financiar la organización.

Jorge Eduardo Scheinig, arzobispo de Mercedes-Luján, con la tapa especial de La Opinión Austral.

“Hoy estamos en una colecta nacional que está en poco más de 600 millones de pesos que hemos reunido”, informó.

La campaña continuará a través de distintas modalidades de colaboración. Pizarro precisó además que 61 de las 70 diócesis ya realizaron transferencias.

“Con este dinero no alcanza todo, pero es necesario, y es una manera de quien colabora también se sienta parte y que está pudiendo poner lo suyo”, explicó.

Una visita que la Iglesia quiere convertir en punto de partida

La rueda de prensa dejó así mucho más que un lema y un logo. La Iglesia argentina busca construir alrededor de la llegada de León XIV una idea de encuentro que atraviese las distintas realidades del país.

Colombo planteó la visita como “un punto de partida” para un nuevo tiempo de diálogo. Scheinig habló de Luján como una casa abierta a los peregrinos. García Cuerva insistió en que Buenos Aires debe recibir a toda la Argentina y advirtió sobre el riesgo de transformar cada palabra del Papa en una bandera partidaria. Rossi habló de esperanza, unidad y reivindicó la llegada de León como un gesto que también honra a Francisco.

Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba, también posó con la tapa especial de La Opinión Austral.

En paralelo, la agenda concreta llevará al pontífice a escenarios tan diferentes como una cárcel, una institución dedicada a personas con discapacidad, una universidad, una celebración multitudinaria, la Catedral Metropolitana, Córdoba y la Basílica de Luján.

La Santa Sede presentó oficialmente el lema argentino como “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien” y explicó que el logo busca representar un pueblo donde todos son acogidos y nadie queda excluido, con Cristo en el centro.

Ahora resta que la expectativa se transforme en organización y que, desde el 8 de noviembre, esa consigna deje de ser solamente una frase institucional para convertirse en una experiencia concreta.

Como resumió Pizarro en el cierre de la conferencia, la responsabilidad también será de quienes cuenten la visita: que el mensaje llegue “lo más puro posible” y que sea, antes que nada, lo que León XIV quiera decirle a los argentinos y no lo que cada uno quiera hacerle decir.