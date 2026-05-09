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La relación entre Wanda Nara y Martín Migueles habría llegado a su fin en medio de nuevos proyectos laborales y diferencias personales; la periodista Nairara Vecchio fue quien aseguró que tomaron distancia, mientras ella se encuentra en Uruguay grabando su serie vertical junto a Maxi López, y trabajando, además, en una película.

Según publicó la comunicadora en “X”, la separación se habría dado por desacuerdos vinculados al presente laboral de Wanda y a su estadía fuera del país.

“Primicia exclusiva: Wanda Nara y Martín Migueles separados; las diferencias surgieron cuando, la conductora de Telefe, viajó a Uruguay a filmar la película: Migueles no quería que la hiciese y se instalara allá por varias semanas; terminaron en buenos términos”, escribió Nairara en redes sociales.

Qué pasó entre Wanda Nara y Martín Migueles

De acuerdo a la versión difundida, el conflicto principal habría surgido por la decisión de Wanda de instalarse, temporalmente, en Uruguay para avanzar con sus compromisos profesionales; la empresaria está enfocada en la grabación de una serie vertical junto a Maxi López y, también, en una producción cinematográfica.

Según la información de Vecchio, Migueles no estaría de acuerdo con ese proyecto ni con el tiempo que la modelo debía permanecer fuera del país, situación que habría generado tensiones en la pareja; pese a la ruptura, la periodista aclaró que ambos habrían decidido separarse “en buenos términos”, evitando un conflicto público.

Además, la noticia llega en un contexto delicado para el polista, ya que, en las últimas semanas, su nombre comenzó a mencionarse en versiones vinculadas a la causa judicial que involucra a Elías Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio.

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