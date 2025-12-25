María Becerra y J Rei atraviesan un momento especial tanto en lo personal como en lo artístico y decidieron celebrarlo con un viaje: la pareja se trasladó hasta Finlandia, en pleno círculo polar ártico, con un objetivo claro: intentar ver las auroras boreales.

En su primer día en el norte europeo, la naturaleza los sorprendió con un cielo iluminado por intensas luces verdes y rosadas que parecían moverse en forma de danza sobre el horizonte; el momento quedó registrado en fotos y videos que, ambos, compartieron a través de sus redes.

La emoción de Becerra fue evidente: en un posteo, la cantante manifestó su asombro con palabras simples pero cargadas de sentimiento. “Miren cómo bailan, son tan hermosas; qué afortunados somos”, escribió mientras mostraba el fenómeno en tiempo real; también, destacó que no siempre es posible presenciar las auroras, ya que su aparición depende de múltiples factores, como la actividad solar y las condiciones climáticas.

J Rei, por su parte, definió el viaje como “las vacaciones de nuestros sueños” y contó que lograron ver las auroras en su primera salida nocturna, algo poco habitual, incluso, para quienes visitan la región en temporada alta; para el músico, el episodio fue “una bendición de la naturaleza ante nuestros ojos”, una frase que resumió el impacto emocional que tuvo la vivencia.

Las auroras boreales se producen en zonas cercanas al Polo Norte, como Finlandia, Noruega o Islandia, cuando partículas cargadas provenientes del sol chocan con la atmósfera terrestre a gran altura; ese contacto genera cortinas de luz de distintos colores, que se desplazan por el cielo, creando un efecto visual único que atrae, cada año, a miles de viajeros de todo el mundo.

Leé más notas de La Opinión Austral