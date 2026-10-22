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María O’Donnell fue una de las grandes protagonistas de los Premios Martín Fierro de Radio 2026: se llevó el Martín Fierro de Oro, el máximo reconocimiento de la noche, y la estatuilla a Labor Periodística Femenina. Tras la ceremonia, dialogó con La Opinión Austral, habló sobre el trabajo en equipo, definió qué significa el periodismo para ella y se refirió a las dificultades económicas que atraviesa la Argentina.

La entrega, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), se realizó en el Goldencenter de Parque Norte y distinguió a las principales figuras de la producción radial durante 2025. “Muy contenta. Siempre es una fiesta especial de la radio”, expresó O’Donnell al recibir las felicitaciones por sus premios.

El valor del trabajo en equipo

Al referirse a la distinción en Labor Periodística Femenina, destacó el compromiso de sus compañeros y la dinámica de trabajo del programa que conduce, que comienza antes del amanecer. “Nosotros nos levantamos muy tempranito, hacemos un programa que hace que nos tengamos que despertar antes de las 5 de la mañana y eso requiere de un grupo muy unido y de pasar el mal humor de la mañana y disfrutar lo que hacemos porque realmente lo amamos”, sostuvo.

Su definición del periodismo

Consultada sobre qué representa el periodismo para ella, O’Donnell lo vinculó con la curiosidad y la búsqueda de la verdad: “El periodismo es la búsqueda más noble… es una curiosidad que te empuja a la búsqueda con las herramientas más nobles que tengas de acercarte a la verdad”.

Su mirada sobre la situación económica y el derecho a protestar

Durante la entrevista con este medio, también analizó el escenario económico y social del país. Señaló las dificultades que enfrentan muchas personas para conseguir empleo y sostener sus gastos cotidianos.

“Está complicado, es una situación difícil, es muy difícil conseguir un buen laburo con un poder adquisitivo que te permita afrontar los gastos de los servicios públicos que suben. Es una situación muy desafiante para muchísima gente, con mucha gente que está endeudada, a la que le cuesta mucho llegar a fin de mes”, manifestó.

Por último, reparó en las protestas y la represión registrada en la reciente marcha universitaria y defendió el derecho a manifestarse: “Para mí hay un derecho a constitucional a protestar y eso debe ser respetado y no intimidar a la gente que quiera salir a protestar”.

Con el Martín Fierro de Oro y el reconocimiento a su labor periodística, O’Donnell cerró una noche destacada y aprovechó el diálogo con La Opinión Austral para compartir su visión del oficio y las preocupaciones sociales del presente.

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