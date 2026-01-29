El enfrentamiento mediático entre Wanda Nara y la China Suárez sumará un nuevo capítulo, pero, esta vez, lejos de tribunales, posteos filosos o versiones cruzadas; el próximo lunes 2 de febrero, ambas figuras quedarán ubicadas, frente a frente, en la pantalla chica a partir de una serie de ajustes en la programación que las pondrá a competir, directamente, por la audiencia en el horario central, en un escenario que, inevitablemente, reaviva el interés por su histórica rivalidad.

Luego de un 2025 cargado de actividad, Nara logró consolidarse como una de las caras más fuertes del entretenimiento televisivo al ponerse al frente de “MasterChef Celebrity”, ciclo que mantuvo números de rating más que sólidos y que continúa, durante este 2026, como una de las apuestas más rendidoras de Telefe; del otro lado, la China Suárez sostuvo su presencia en el mundo de la actuación, mientras su vida personal volvía a ocupar titulares tras la confirmación de su relación con Mauro Icardi, un dato que volvió a cruzar sus caminos mediáticos con los de la empresaria.

En este marco, aparece Hija del fuego: la venganza de la bastarda, uno de los trabajos más recientes de la actriz, que tuvo un muy buen desempeño en el ámbito del streaming y que, ahora, dará el salto a la televisión abierta; esta producción, realizada por Disney, desembarcará en la pantalla de “El Trece” con estreno previsto para el 2 de febrero a las 21:15 hs, una franja clave que terminó generando un inesperado choque con el ciclo culinario que conduce Nara.

Habitualmente, MasterChef Celebrity se emite, en Telefe, desde las 22 hs, pero de manera excepcional, ese mismo lunes, el programa modificará su horario de salida al aire; debido a un cambio puntual en la grilla, la gala de eliminación comenzará, también, a las 21:15 hs, lo que derivará en una superposición directa entre ambas propuestas; de esta forma, el público se encontrará ante una elección inevitable entre el reality de cocina, encabezado por Wanda Nara, y la ficción protagonizada por Suárez, trasladando, simbólicamente, su vieja disputa al terreno de los números de audiencia.

De qué trata la serie de la China Suárez

Hija del fuego: la venganza de la bastarda se centra en la vida de Clara, personaje al que le da vida La China, quien decide volver a su ciudad natal, en la Patagonia, bajo una identidad falsa y con un objetivo muy claro: vengar la muerte de su madre; a medida que avanza en ese plan, se topa con recuerdos dolorosos y revelaciones que salpican a varios habitantes del lugar; ese regreso, no sólo la obliga a enfrentarse con viejas heridas, sino que, también, reabre vínculos del pasado, incluido un antiguo amor que vuelve a cruzarse en su camino, generando consecuencias emocionales que alteran, por completo, su presente.

