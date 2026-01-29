Gran Hermano se prepara para su regreso a la pantalla de Telefe, el 23 de febrero, con “Generación Dorada”; esta nueva entrega promete una renovación profunda del formato, buscando mezclar la nostalgia de figuras históricas con el impacto de los nuevos medios.

En este marco, en “LAM” (América TV), la periodista Pilar Smith dio detalles sobre el proceso de selección, que ya incluyó sesiones fotográficas para diversos candidatos, aunque el ingreso definitivo sigue siendo un misterio; al respecto, Ángel de Brito, el conductor del programa, aclaró la situación de los postulantes: “Hay una selección de famosos que fueron a hacerse fotos; no saben si quedaron o no”.

La lista de posibles participantes, revelada por Smith, sugiere una estrategia clara por parte de la producción: convocar a figuras con trayectoria y personalidades que marcaron épocas previas de la televisión argentina; entre los nombres mencionados, se destacan: Divina Gloria, Alejandra Majluf, Kennys Palacios, el novio de Lizardo Ponce, e Inés de Survivor; también, se baraja la vuelta de un rostro conocido de ediciones anteriores, como es el caso de Emanuel.

Esta selección parece apuntar a un público que recuerda los años dorados del espectáculo, aunque la comunicadora fue cautelosa al señalar: “Reiteramos que, estar en la foto, no significa que estén confirmados”. El objetivo sería generar un puente entre el televidente histórico y las nuevas audiencias que se sumaron al fenómeno en los últimos años.

Uno de los capítulos más llamativos de esta etapa de casting fue el protagonizado por el influencer Rami “El Colorado” Bilbao; a pesar de haber avanzado con éxito en el proceso de selección, el joven decidió dar un paso al costado antes de la confirmación final; en un video, relató el peso emocional que le supuso la posibilidad de entrar al reality.

El influencer fue muy honesto al explicar que, aunque inicialmente estaba entusiasmado, la ansiedad y el temor a las consecuencias de la fama extrema lo hicieron retroceder. “Me llegó la propuesta para entrar, pero decidí darme de baja por mi salud mental; tenía miedo de que me cancelen y de pirar, como pasa con muchos participantes”, dijo, con crudeza.

A pesar de haber superado los filtros técnicos y las entrevistas, la presión del entorno terminó inclinando la balanza. “Pasé todas las instancias y yo decía ‘sí, voy a entrar’; era una decisión importante y me generaba mucha ansiedad”, admitió. Tras consultar con sus amistades y reflexionar sobre su vínculo con su comunidad digital, decidió priorizar su estabilidad: “Lo hice por mi salud mental y por ustedes, porque no quería abandonarlos”.

Este testimonio ha encendido el debate sobre los límites de la exposición mediática, incluso, antes de que el primer participante pise el estudio de Telefe.

