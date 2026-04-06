Mirtha Legrand se distingue por su estilo directo y, en la última emisión de “La Noche de Mirtha (El Trece), volvió a demostrarlo; en medio de una charla distendida con sus invitados, Flor de la V, Malena Guinzburg y Carlos Portaluppi, “La Chiqui” sorprendió al encarar, sin filtro, a Martín Bossi por un comentario que él había hecho tiempo atrás.

Todo comenzó cuando, Legrand, elogiaba el presente profesional del actor y el buen momento de su obra “La cena de los tontos”; sin embargo, de un momento a otro, cambió el tono y lanzó un reproche que dejó a todos soprendidos. “¿Por qué dijiste que me ibas a entrar ‘a babucha’? O algo así; una palabra horrible”, indicó.

El humorista, visiblemente sorprendido, intentó explicar la situación asegurando que había sido malinterpretado, pero, la conductora, lo frenó en seco. “¡Era feo lo que dijiste!”. Rápido de reflejos, Bossi, corrigió: “‘A upa’ era, Chiqui, ‘a upa’”. “Bueno, eso está mejor”, respondió ella, bajando la tensión y dando por terminado el cruce entre risas.

Ya con el clima más relajado, Martín aprovechó para aclarar el origen de la frase que había quedado resonando en la memoria de la conductora; según contó, todo surgió cuando le avisaron que, Legrand, podría asistir a verlo durante la temporada en Mar del Plata, acompañada por un grupo de personas.

“Teníamos los violines, a cuatro mariachis viviendo en casa; teníamos la alfombra con la ML… ¿viene o no viene?”, relató el actor, entre bromas, dejando ver que había preparado una recepción especial; incluso, agregó que, su comentario, apuntaba a que a ella sí la alzaría en brazos, a diferencia del resto de la comitiva.

Por su parte, la conductora también dio su versión y explicó por qué, finalmente, no asistió a la función, argumentando que su estadía en la ciudad fue más corta de lo previsto; el intercambio cerró en tono distendido, pero volvió a dejar en evidencia que, en su mesa, ningún tema queda sin tocar.

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