El blanqueo del romance entre Nick Sicaro y Lolo Poggio puso, nuevamente bajo la lupa, la vida sentimental del exjugador de Gran Hermano Generación Dorada; la relación se confirmó apenas dos meses después de su separación de Daniela Celis, por lo que, rápidamente, surgieron interrogantes sobre cómo quedó el vínculo entre ambos.

El nuevo romance, además, tiene un condimento particular: Lolo es hermana de Julieta Poggio, una de las amigas más cercanas de Daniela; en medio de las repercusiones, Sicaro decidió hablar sobre su relación con su expareja y contar qué ocurrió tras la ruptura.

En primer lugar, fue Daniela quien se refirió a la situación durante una entrevista en “La Entrevista Rosa“, junto a La Tía Sebi, donde reveló que había decidido cortar el contacto con Nick. “Escuché que se estaba quejando de que lo dejé de seguir, así que… lo bloqueé de todos lados”, confesó.

Las declaraciones llegaron a oídos del influencer, quien, posteriormente, dio su versión en “La Linterna”, el programa de “Bondi” conducido por Laura Ubfal; allí, aseguró que no entendía el motivo del distanciamiento, ya que consideraba que la relación había terminado en buenos términos.

“Yo, con Dani, lo mejor; me parecía muy buena persona y habíamos aclarado que terminamos como amigos, pero no sé si ella se enojó o bien qué pasó”, indicó.

Sobre el bloqueo, Nick confirmó que se enteró de la decisión de Daniela y que, ambos, llegaron a conversar al respecto. “Contó que me bloqueó de todos lados y yo lo hablé con ella”, cerró.

La historia entre Nick Sicaro y Lolo Poggio

Mientras se conocían nuevos detalles sobre su vínculo con Daniela, Sicaro también habló del comienzo de su relación con Lolo Poggio; según contó, la atracción entre ambos comenzó mucho antes de que decidieran mostrarse juntos públicamente.

“Con Lolo compartíamos mucho de noche, cuando la casa estaba muy tranquila y tomábamos mates… Nos gustábamos desde esa época”, reveló al recordar su convivencia en Gran Hermano.

De acuerdo con su relato, aquella conexión quedó pendiente durante el reality y volvió a tomar fuerza una vez que, ambos, dejaron la casa; con el tiempo, el vínculo se transformó en una relación que, finalmente, decidieron blanquear.

Julieta Poggio habló de la situación

También, el romancedespertó interés por la amistad entre Julieta Poggio y Daniela Celis; ante las especulaciones sobre una posible tensión entre ellas, Julieta decidió aclarar cómo atravesaron la situación.

Durante una entrevista en “Después que Todos” (Resumido), la actriz aseguró que el tema fue hablado entre las personas involucradas y descartó que exista un conflicto.

“Que venga Lolo Poggio acá, ¿qué me dicen a mí? Posta, que no hay ninguna situación de mierda. Está todo súper hablado”, reveló Celis.

Al ser consultada sobre si había existido incomodidad entre alguna de las partes, respondió de manera contundente: “En ninguna de las partes”. Finalmente, Julieta dejó en claro que, el nuevo romance, no modificó la relación que mantiene con Daniela: “Nos re amamos entre las tres”, cerró.

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