Después de que Martin “El Chino” Ku fue expulsado de la casa de Gran Hermano (Telefe), este lunes, tuvo su debate; el exjugador, se enfrentó a los panelistas: Sol Pérez, Gastón Trezeguet, Ceferino Reato, Laura Ubfal y Eliana Guercio, y a sus exhermanitos, quienes analizaron su comportamiento dentro de la competencia y, tras escuchar las opiniones de cada uno, no dudó en defenderse y lanzar unos polémicos comentarios.

Todos los detalles sobre el tenso debate de Martín Ku de Gran Hermano

El cruce comenzó cuando todos se comenzaron a cuestionar la reacción que tuvo tras el ingresó de su novia, Marisol, ya que él se destaca por ser muy tranquilo y, cuando Furia la insultó, la defendió de una forma no tan pasiva.

El conductor, Santiago del Moro, indicó: “Hay que remarcar que todos nos sorprendimos con la actitud de Martín cuando entró Marisol“; ante estos dichos, Trazeguet estuvo de acuerdo. “Vos, habías manejado bien el juego”, remarcó, dando a entender que se “desestabilizó” luego de que entró la joven.

“Cuando te paras a hablarle a Juliana, eso, te restó, porque no eras vos, nunca se te había visto así”, acotó Del Moro.

Luego, Martín, se defendió. “Sí, era yo”, aseguró. “Si hablan mal de mi novia, ¿me voy a quedar callado? Pasa por el lado de que están hablando mal de una persona a la que quiero defender. Es un tema de respeto”, agregó, enojado.

Tras los comentarios del exparticipante, Reato se metió en la discusión, y, dijo: “En eso, tenés razón, pero como vos jugabas un personaje bueno, cristalino, tranquilo… por ahí, pararte, enfrentarte… ella (Furia), ya insultaba a todo el mundo”.

“Puedo ser una persona tranquila, pero tengo derecho a defender a la persona que quiero”, respondió Martín. “El tema, es la forma”, manifestó Ufbal. “¿Dijeron que lo dije de mala manera?”, se preguntó el exparticipante.

En ese momento, Furia decidió intervenir. “Los Bros, jugaron de buenas mucho tiempo y son grandes maquiavélicos. Yo, nunca supe de lo que hablaban ni cómo juegan; eso, no significa que esté mal. Hubo tres veces en los cuales me gritaste y te paraste y, también, hay jugadores que están acá sentados y no fueron sancionados… me sancionaron a mí”, añadió.

Y, prosiguió: “Hay toda una trayectoria dentro de nuestro juego; entonces, vos no llegaste a los límites. Yo, llegué a los límites, y fui sancionada muy fuerte. La realidad, es que está muy bien que te defiendas, porque está perfecto, te sale del corazón, pero los temas del corazón son los que nos hace perder un poquito nuestro juego, porque el mejor juego que tuvimos fue el de la cabeza”.

Por último, Catalina Gorostidi cerró: “Creo que “Los Bros”, siempre, se mantuvieron muy respetuosos y trataron bien a todo el mundo”.

