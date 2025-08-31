Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La periodista Laura Ubfal reveló detalles sobre la situación legal de Mauro Icardi y el complicado régimen de visitas de sus hijas, Francesca e Isabella; según la periodista, aunque existe un acuerdo homologado, el futbolista podría tener problemas para regresar a Turquía si pisa suelo argentino.

El acuerdo, aprobado por el juez Adrián Jorge Hagopian, establece que Icardi debe viajar a la Argentina por una semana para ver a sus hijas; sin embargo, debido a la reciente resolución que lo declara deudor alimentario, el futbolista no podría regresar a Turquía si viaja a nuestro país.

“Por lo que pudimos saber, pese a que es fecha FIFA y que no tiene que estar jugando con su equipo, el futbolista no vendría al país ni cumpliría el acuerdo”, contó Ubfal en su cuenta de “X”.

La periodista también señaló que, a pesar del deseo de las niñas de ver a su padre, el viaje no se concretará por las posibles complicaciones legales. “Las niñas menores de Wanda Nara, hijas de Icardi, estarían esperando que su padre llegue al país para verlas, pero, aparentemente, se informó al Ministerio Público Tutelar que el jugador del Galatasaray no viajaría”, precisó la panelista de”LAM”.

Ubfal también se refirió a las implicancias legales de la entrada de Icardi al país. “No cabrían dudas sobre el hecho de que si entra a la Argentina no pueda volver a salir, pese a que es deudor alimentario, porque sus abogadas afirmaron que él no reside en el país y es ciudadano europeo, siendo su centro de vida Turquía”, indicó.

El enigmático posteo de Mauro Icardi contra Wanda Nara

En medio de la polémica, Icardi compartió un enigmático mensaje en sus historias de Instagram, sugiriendo que pronto habría novedades importantes sobre su situación familiar; el mensaje llegó después de que se hiciera público un dictamen del Ministerio Público Tutelar que señala que sus hijas desean verlo, pero que Nara estaría dificultando el vínculo.

“Como dije durante nueve meses, tarde o temprano, la verdad siempre triunfa. Voy por todo y contra todos. ¿Recuerdan mis frases? Poco a poco tienen respuestas y qué respuestas. ¿Qué esperaban de esta manga de payasos estafadores? Nada bueno, estaba claro. Falta menos, mis princesas”, escribió el deportista.

Leé más notas de La Opinión Austral