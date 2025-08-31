Desde que Gime Accardi confesó haberle sido infiel a Nico Vázquez, las especulaciones sobre quién fue el “tercero en discordia” comenzaron y salieron a la luz diferentes nombres; sin embargo, la actriz contó que la persona en cuestión no es conocida y que fue un vínculo casual, lanzando la palabra “random” para referirse a su amante.

En este marco, en “LAM”(América TV), programa conducido por Ángel de Brito, revelaron la identidad del hombre que estuvo con la artista y contaron más detalles de cómo fue el encuentro entre ambos. “El actor se habló y especuló, es el detonante de la historia de Nico y Gime. Lo del rándom es después y, Gime, nos mintió. Fueron dos encuentros casuales; se conocieron de una situación en un avión, según Estefi Berardi y Fede Flowers”, comunicó Pepe Ochoa, que está como conductor temporal.

Y, agregó en forma de interrogante: “¿Qué pasa con los plazos?, ¿por qué Gime habla de él y por qué quiere instalar algo que ocurrió en el período en que no estaba con ella?”, y, ahí, fue por más: “Se llama Ulises y tiene 20 años, casi 21; está estudiando, es deportista, pertenece a un club”.

“La historia de Gime y Ulises ocurrió después de la separación; Gime lo conoció, se toma un avión y se va a España. Cuando vuelve, su compañero de asiento era él. Ulises tiene una situación económica muy acomodada y un padre con mucho dinero. Lo que sucedió fue que, cuando estaban por bajarse del avión, coquetearon, y ella le dijo: ‘escribime’. Ulises respondió ‘no lo sé’ y, finalmente, dijo ‘le voy a escribir’. Tuvieron dos encuentros”, reveló Pepe, dando detalles inéditos.

El enojo de Mirtha Legrand con su producción tras el polémico comentario sobre Gime Accardi

En su último programa, Mirtha Legrand no se midió e hizo un fuerte comentario sobre la separación de Vázquez y Accardi; esto generó un gran revuelo y la diva se mostró arrepentida por lo que dijo.

Todo tuvo lugar el sábado en La Noche de Mirtha; allí, se tocó el tema cuando Karina Iavícoli, invitada al programa, comentó: “Me parece feo el lugar en el que quedó Gimena; tuvo una necesidad de hablar y, eso, lo entiendo, pero yo nunca vi a un hombre hacer esto de sentarse y dar explicaciones; me parece que ella lo quiso cuidar, porque lo quiere mucho y me resulta molesto cómo la atacan. Me parece que no está bien”, aseguró.

Y, agregó: “Creo que las mujeres de la mesa me van a entender: lo que yo sentí es que ningún hombre hace nunca eso, reconocer. Nunca vi a una mujer contar que fue infiel y que todo el mundo la trate como si hubiera matado a alguien. Ni a los políticos les pedimos tanto”.

“En general, una infidelidad se oculta, no se comenta, pero como habló ella a cámara, en la televisión… Habló, explicó. No se explican esas cosas. Se ocultan. No se hablan más”, opinó Legrand y criticó fuerte a Accardi por revelar su infidelidad a Vázquez. “Creo que está mal que lo haya dicho, porque a él lo hace quedar como un cornudo. Fea palabra, eh. Es feo, pero existe, lo siento así”, indicó.

Esta opinión de la diva generó un gran revuelo y provocó varias críticas por su postura; en medio de esta situación, Santiago Riva Roy se comunicó con La Chiqui y compartió su palabra al aire de Mediodía Bien Arriba. “Quería consultarle si con el diario del lunes le hubiera gustado que por edición cortaran el fragmento de Nico cornudo”, le preguntó el periodista.

Y, Mirtha, se sinceró: “Sí, pensé que lo cortarían. Sucede que después de la mesa grabé la apertura y se me pasó. Estoy tan arrepentida de haber dicho esa palabra horrible que jamás la pronuncio. La producción debió advertirlo y eliminarla”.

“Tampoco se por qué Iavícoli me hizo esa pregunta horrible”, arremetió La Chiqui, y, cerró: “Yo debí pedir que lo borren”.

