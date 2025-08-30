En semanas anteriores, Wanda Nara se comparó con Julieta Prandi y dejó entre ver que Mauro Icardi le habría hecho lo mismo que Claudio Contardi le hizo a la que era su esposa; después de semejante acusación, la modelo aseguró que haría las denuncias pertinentes para iniciar otro proceso legal, pero en la rama penal, por los abusos que habría vivido con su expareja.

Sin embargo, en la nota con “LAM” (América TV), cuando le preguntaron al respecto, Nara evadió el tema por completo con estas palabras: “Está todo en manos de los abogados. Yo no voy a hablar de ese tema. Hay nueve denuncias en una causa”.

A pesar de estos dichos, Nara reconoció que, en su momento, se equivocó con lo que dijo. “Me equivoqué la otra vez en contar cosas en vivo. Fue sin sentido y tengo muchas cosas para hablar del trabajo. Elijo no seguir por el mismo camino por el que seguía”.

Con base a las declaraciones, en el piso de “LAM”, tanto Pepe Ochoa como Yanina Latorre aseguraron que, actualmente, no se hizo la denuncia penal por abuso íntimo de la que tanto se hablaba y los abogados de la mediática dieron constancia de ello; por esa razón, la mamá de Lola Latorre, concluyó: “Para mí, alguien le aconsejó que se callara la boca”.

Wanda Nara reveló si se encuentra saliendo con alguien

Desde hace un par de días, transcendió que Wanda Nara tendría un nuevo pretendiente; según la información que dieron en “SQP”, la empresaria habría frecuentado, en varias oportunidades, a Martín Migueles, socio del exesposo de Jesica Cirio (Elías Piccirillo), quien, actualmente, se encuentra preso por cuestiones muy delicadas.

Tras las numerosas especulaciones que se hicieron después de que dicha información saliera a la luz, Nara rompió el silencio y, finalmente, habló al respecto durante una breve charla que tuvo con el equipo de “LAM”.

Puntualmente, Nara, dijo: “No tengo novio, cuando tenga novio les digo. Es mi entrenador”; segundos más tarde, la expareja de Mauro Icardi, remarcó: “No tengo tiempo de ponerme a conocer a nadie; estoy trabajando un montón”.

Con tales palabras, Wanda descartó los rumores que le acreditaban un supuesto romance y, además, aclaró que no tiene intenciones de conocer a nadie por el momento.

