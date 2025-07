El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi suma un nuevo escandaloso capítulo: en LAM (América TV), el conductor Ángel de Brito sorprendió al revelar que la empresaria se habría quedado sin cobertura médica y que, ante esta situación, inició acciones legales contra su ex.

“Wanda Nara se quedó sin obra social; desde Estambul le cortaron “Osde”, porque la pagaba él. Tres meses”, comenzó diciendo el comunicador e, inmediatamente, Yanina Latorre, añadió: “La tenía en el débito de la tarjeta y la sacó a las chicas, hace tres meses; un horror”.

El problema salió a la luz cuando Wanda intentó utilizar el servicio médico para sus hijas. “Todo surgió cuando ella llamó al servicio, porque las niñas habían vuelto intoxicadas; algo les cayó mal en la mansión de los sueños, nada preocupante, y, ahí, le dijeron ‘no, señora, tiene cortado el servicio'”, prosiguió De Brito.

La modelo, al enterarse de la situación, no dudó en tomar medidas legales. “¿Qué hizo Wanda? Les dijo a sus abogados que embarguen a Mauro Icardi, así que le va a entrar un embargo a Mauro; esto me dicen los abogados… Empieza por la casa de los sueños”, reveló Ángel.

Este nuevo conflicto se suma a una larga lista de desacuerdos entre Wanda e Icardi, que incluyen disputas por la tenencia, la manutención y ahora, también, por la cobertura médica de sus hijas.

Wanda Nara apoyó a Benjamín Vicuña tras el escándalo con La China Suárez

El fuerte descargo que hizo La China Suárez contra Benjamín Vicuña, antes de partir rumbo a Turquía, dejó al descubierto una tensa interna entre ambos, luego de que el actor decidiera quitarle el permiso que le permitía viajar al exterior con sus hijos.

En este marco, Nara fue entrevistada en “Intrusos” (América TV) y se refirió al conflicto, posicionándose del lado de Vicuña tras el duro mensaje que publicó la actual pareja de Mauro Icardi.

“No me meto. Todos tenemos hijos adolescentes y hay un límite que los grandes deben tener. Respeto mucho a Benja y me parece un horror todo lo que está saliendo”, indicó la mediática.

Además, pidió mesura frente al inesperado ataque de La China hacia su ex. “Deberíamos no hacernos eco ninguno por respeto a él, que siempre para y da notas. Vicuña, conmigo, siempre fue muy galán y, en situaciones difíciles y por respeto a Pampita, también, que tiene hijos con él grandes como yo. Hay situaciones que superan ya cualquier límite”, destacó Wanda.

Consultada sobre el viaje de La China Suárez a Turquía sin sus hijos y acompañada por Icardi, Wanda, fue clara. “No me voy a poner en guerra con otra persona. Cada uno sabe por qué hace las cosas y no voy a juzgar”, manifestó.

Y, al referirse a su propia situación judicial con su ex, dijo: “Estoy tranquila y siempre lo estuve. No puedo hablar del expediente. Mis hijos nunca viajaron con otra persona que no sea la mamá o el papá; en eso, no hay posibilidades diferentes”.

“Quiero que tengan relación y voy a hacer todo lo posible”, dejó en claro Nara sobre el vínculo entre sus hijas e Icardi.

Finalmente, al volver a referirse sobre el difícil momento que atraviesa Benjamín Vicuña tras el posteo de Suárez, expresó: “Me da mucha pena… Vivió la peor historia que puede vivir cualquier padre y merece respeto más que nadie”.

