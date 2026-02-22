La disputa legal entre Mauro Icardi y Wanda Nara suma un nuevo capítulo que podría marcar un punto de inflexión definitivo; según trascendió, el trámite de divorcio que, ambos, llevan adelante en Italia, estaría entrando en su etapa final y ya existe una fecha concreta que podría sellar el fin legal del matrimonio.

Angie Balbiani contó en “Puro Show” (El Trece) que la legislación italiana establece plazos específicos antes de habilitar el divorcio definitivo. “El 11 de marzo se cumplen los dos años y, ese día, los abogados de Mauro Icardi van a presentar el divorcio”, indicó la panelista.

De acuerdo con lo expuesto en el ciclo, la resolución judicial podría conocerse pocos días después. “La resolución se otorgaría entre el 12, 13 o 14 de marzo”, dijeron, lo que dejaría al futbolista separado y libre para contraer matrimonio, nuevamente, si así lo deseara.

En este marco, el nombre de “Eugenia Suárez” vuelve a quedar en el centro de la polémica, ya que, una vez oficializado el divorcio, el delantero estaría habilitado para formalizar su relación con la actriz; así, el 11 de marzo, aparece como la fecha determinante dentro del proceso judicial.

Sin embargo, más allá de la cuestión sentimental, el conflicto económico entre las partes continúa abierto; Balbiani explicó que, la división patrimonial realizada hasta ahora, solo incluyó bienes ubicados en Europa, mientras que, varias propiedades que Wanda posee en Argentina, quedaron fuera del acuerdo inicial.

“Como no entraban en la división de bienes, no es que solo Icardi le debe alimentos, sino que, también, ella le debe a él la mitad de esos alquileres; tal es así, que, la semana pasada, hubo una mediación al respecto que se pasa para la semana que viene”, aseveró la panelista, dando cuenta de que, las negociaciones, siguen en curso.

Otro de los puntos sensibles del proceso tiene que ver con la cuota alimentaria y el régimen de visitas de las hijas que tienen en común; en ese sentido, Angie citó a la abogada Ana Rosenfeld, quien remarcó la importancia del bienestar de las menores: “Los alimentos de las menores son sagradas”. Además, señaló que, así como existe la obligación de cumplir con la manutención, también está el derecho de ambos padres a mantener el vínculo con sus hijas.

Mientras avanza el proceso judicial en Italia, el enfrentamiento entre Nara e Icardi continúa sumando episodios legales y mediáticos, con definiciones que podrían llegar en cuestión de semanas.

