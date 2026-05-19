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Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) atraviesa uno de los momentos más esperados por los fanáticos con la llegada del repechaje; tras varias semanas marcadas por eliminaciones, alianzas y fuertes cruces, el reality abrirá sus puertas para que exjugadores tengan otra oportunidad dentro del juego.

Repechaje en Gran Hermano: cuándo es y quiénes pueden entrar

El repechaje se definirá el miércoles 20 de mayo, según confirmó Santiago del Moro; ese día, comenzará una nueva etapa del programa, ya que dos participantes volverán gracias al voto del público y otros dos ingresarán mediante Golden Ticket; además, el conductor adelantó que podrían sumarse nuevos jugadores, aunque, todavía, no reveló cuántos ni quiénes serán.

Los exparticipantes que forman parte de la placa de repechaje, son:

Brian Sarmiento

Tomy Riguera

Nazareno Pompei

Franco Poggio

Carlota Bigiliani

Carmiña Masi

Jenny Mavinga

Lolo Poggio

Kennys Palacios

Lola Tomaszeuski

La Maciel

Yipio Pintos

Grecia Colmenares

Nick Sícaro

Martin Rodríguez

Sin embargo, el repechaje también tendrá ausencias importantes: Daniela de Lucía y Solange Abraham decidieron no participar pese al apoyo que tenían en redes sociales; Daniela explicó que priorizará su salud y realizará estudios médicos pendientes, mientras que, Solange, dejó un mensaje misterioso que alimentó rumores sobre futuros proyectos o posibles ingresos especiales más adelante; tampoco estarán Andrea del Boca ni Gabriel Lucero.

La expectativa entre los seguidores crece porque, además de los regresos confirmados, circulan versiones sobre el ingreso de entre cuatro y seis participantes nuevos.

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