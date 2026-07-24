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El presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para autorizar la salida del territorio nacional de efectivos y medios de las Fuerzas Armadas Argentinas que participarán en el Ejercicio Multinacional “PANAMAX 2026”, que se llevará a cabo en la República de Panamá entre el 27 de julio y el 15 de agosto de 2026.

La medida fue adoptada luego de que el proyecto de ley enviado oportunamente al Congreso de la Nación para autorizar la participación argentina en ejercicios militares internacionales no recibiera tratamiento en la Cámara de Diputados. Ante esa situación, el Poder Ejecutivo consideró que la cercanía de las fechas previstas para el operativo hacía imposible seguir los trámites legislativos ordinarios establecidos por la Constitución Nacional.

El decreto establece que la autorización tendrá vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial y deberá ser remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su análisis, tal como dispone la Ley 26.122 sobre los decretos de necesidad y urgencia.

Qué es PANAMAX 2026 y cuál es su objetivo

PANAMAX es uno de los principales ejercicios militares multinacionales del continente americano. La edición 2026 se desarrollará bajo la coordinación del Comando Sur de los Estados Unidos y tendrá como sede la ciudad de Panamá.

Según la documentación oficial, el ejercicio está orientado a fortalecer la cooperación militar regional, mejorar la interoperabilidad entre las Fuerzas Armadas de distintos países y entrenar procedimientos conjuntos frente a amenazas transnacionales.

La actividad contempla la planificación y ejecución de operaciones combinadas en un escenario ficticio vinculado a la protección del Canal de Panamá, una de las rutas marítimas más importantes del mundo.

En la hipótesis planteada para el entrenamiento, una fuerza hostil —de carácter estatal o transnacional— amenaza con bloquear, sabotear o atacar la estratégica vía interoceánica. Frente a ese escenario, los países participantes deberán coordinar acciones conjuntas para garantizar la continuidad del tránsito marítimo internacional.

Los argumentos del Gobierno para autorizar la participación argentina

En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo destacó que la presencia argentina en PANAMAX 2026 permitirá mejorar la integración doctrinaria y la interoperabilidad de las Fuerzas Armadas a nivel regional.

Asimismo, sostuvo que la participación en este tipo de ejercicios fortalece las capacidades militares nacionales para operar en escenarios conjuntos y combinados, además de facilitar la estandarización de procedimientos con otras fuerzas de la región.

El Gobierno también señaló que la intervención argentina contribuye al fortalecimiento de la seguridad internacional y ratifica el compromiso del país con la estabilidad regional.

Entre los argumentos expuestos, se remarcó que una eventual ausencia en el ejercicio implicaría perder oportunidades de entrenamiento conjunto, intercambio de conocimientos, actualización doctrinaria y validación de procedimientos operativos con países que cuentan con amplia experiencia en operaciones multinacionales.

Cuántos efectivos argentinos participarán

De acuerdo con la información incluida en el anexo de la medida, Argentina participará con un máximo de 56 efectivos.

La delegación estará integrada por: un Comando Conjunto de Operaciones Especiales conformado por personal del Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina, con hasta 37 efectivos.

Integrantes del Ejército Argentino destinados a tareas de planificación, dirección y control de operaciones y ciberdefensa, con hasta 16 efectivos.

Un integrante de la Fuerza Aérea Argentina especializado en ciberdefensa.

Dos integrantes de la Armada Argentina también asignados a funciones de ciberdefensa.

El despliegue se realizará por vía aérea hacia las áreas de planificación y adiestramiento definidas por la organización del ejercicio.

Qué países participarán

La edición 2026 del ejercicio multinacional reunirá a fuerzas militares de Argentina, Brasil, Belice, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Estados Unidos. La participación de estos países busca fortalecer los mecanismos de cooperación hemisférica, mejorar la interoperabilidad entre las Fuerzas Armadas de la región y consolidar capacidades conjuntas para responder de manera coordinada ante amenazas transnacionales que puedan afectar la seguridad y la estabilidad regional..

Entrenamiento militar y ciberdefensa

Uno de los aspectos destacados de PANAMAX 2026 será la incorporación de capacidades vinculadas a la ciberdefensa, una de las áreas estratégicas que adquiere cada vez mayor relevancia en los escenarios de seguridad contemporáneos.

Los efectivos argentinos asignados a estas funciones participarán en actividades relacionadas con la planificación, dirección y control de operaciones, así como en ejercicios orientados a responder a amenazas que puedan afectar infraestructuras críticas.

La organización del ejercicio prevé además la participación conjunta de fuerzas terrestres, navales y aéreas, bajo un esquema de coordinación multinacional e interagencial.

Cuánto costará la participación argentina

El costo estimado para la participación argentina en PANAMAX 2026 asciende a 51 millones de pesos, de acuerdo con la información oficial incorporada al decreto.

Los gastos serán cubiertos con partidas presupuestarias correspondientes al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, dependiente del Ministerio de Defensa.

La normativa establece que el financiamiento provendrá de los recursos ya asignados a la jurisdicción militar, sin contemplar partidas extraordinarias para la operación.