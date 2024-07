Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei tiene previsto dirigirse al país en una cadena nacional el próximo martes 9 de julio, con motivo del Día de la Independencia. Esta fecha fue seleccionada por el Gobierno para la firma del tan esperado Pacto de Mayo, un evento en el que el jefe de Estado rubricará el Acta de Mayo junto a gobernadores y representantes de todos los sectores políticos.

Después de su viaje a Brasil, Milei regresará a Argentina para participar en las actividades programadas para la celebración patriótica. El lunes 8 de julio, llegará a Tucumán para encabezar una vigilia en honor al Día de la Independencia, que incluirá la firma del Pacto de Mayo en la Casa Histórica de la provincia, informó Bae Negocios.

Al día siguiente, el 9 de julio, volverá a la Ciudad de Buenos Aires para presidir el tradicional desfile militar, que seguirá al Tedeum en la Catedral Metropolitana. El último desfile militar tuvo lugar el 9 de julio de 2019, durante la presidencia de Mauricio Macri, en la Avenida Libertador, en el barrio porteño de Palermo.

Cabe destacar que, mediane la cuenta oficial en X de la Oficina del Presidente, el Gobierno difundió el texto que será firmado por mandatarios provinciales, expresidentes, líderes de los principales partidos políticos y otros invitados.

“Ante la mirada del Eterno, en nombre y por la autoridad del pueblo que representamos, declaramos solemnemente que es voluntad unánime de los presentes romper con las antinomias del pasado y refundar el contrato social que dio nacimiento a nuestra querida Patria”, indica el documento.

Agrega que los “firmantes” declararán y ratificarán su “compromiso con el Pacto de Mayo”, conforme a los 10 puntos que estableció el Gobierno “con el objetivo de reconstituir las Bases de la Argentina y reinsertar a nuestro pueblo en la senda del desarrollo y la prosperidad”.

Por el momento, se confirmó la presencia de los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil: de Salta, Gustavo Sáenz; de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Mendoza, Alfredo Cornejo; y de Córdoba, Martín Llaryora.

El mandatario de Tucumán, Osvaldo Jaldo, también estará presente junto a los de San Luis; Gustavo Poggi; de Jujuy, Carlos Sadir; de Chaco, Leandro Zdero; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Misiones, Hugo Passalacqua; de Santa Cruz, Claudio Vidal; de San Juan, Marcelo Orrego; y de Neuquén, Rolando Figueroa.

El de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anticipó que no firmará “algo que no representa el mandato que nos dio nuestro pueblo”. Al respecto, dijo: “Hago un llamamiento a ponernos de acuerdo en una política que no está escrita en el Pacto de Mayo: cuidar lo nuestro para defender la industria y el trabajo”.

Pacto de Mayo: cuáles son sus 1o puntos

La inviolabilidad de la propiedad privada. El equilibrio fiscal innegociable. La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno. Una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias. El compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. Una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron. La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global.

El Pacto también señala que los firmantes “se comprometen” a la constitución de un Consejo de Mayo, anunciado por Milei el pasado 25 de mayo. El mismo apuntará a “discutir el grande, augusto y sagrado objeto de la refundación de la Patria”.

Este Consejo estará compuesto por un presidente a cargo, por un representante del Poder Ejecutivo Nacional, un representante de la Cámara de Diputados, un representante de la Cámara de Senadores, un representante de las provincias, un representante de las entidades gremiales y un representante del sector empresarial.

“Dios bendiga a todos los argentinos y nos otorgue la sabiduría y la fortaleza necesarias para superar los desafíos que enfrentamos como sociedad, para construir un futuro próspero para nuestra Nación. Que las Fuerzas del Cielo nos acompañen”, completa el texto.