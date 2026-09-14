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El presidente Javier Milei encabezó este lunes una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada, en una jornada marcada por el análisis de la situación económica, el escenario geopolítico y el avance del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

El encuentro comenzó a las 10 y terminó poco después de las 11.30, en el Salón Eva Perón. El mandatario llegó al Palacio de Gobierno pasadas las 9.30 para reunirse con ministros, secretarios y colaboradores.

Durante la reunión, Milei destacó el descenso de la inflación, que registró un 1,7% en agosto, y pidió al equipo “cuidar la reputación económica” del país. Además, solicitó “no dejarse psicopatear por el estatus quo” y reafirmó que “al populismo no se le gana con populismo”.

Por su parte, el canciller Pablo Quirno expuso sobre las denuncias penales contra empresas que buscan extraer petróleo de las Islas Malvinas y las notificaciones enviadas durante los últimos días a distintas compañías.

La agenda en el Congreso

Por la tarde, Milei recibirá a diputados y senadores en el Salón Héroes de Malvinas. El objetivo será analizar el rumbo económico, transmitir la necesidad de respaldar el programa oficial y avanzar con el cronograma de tres iniciativas consideradas prioritarias.

La propuesta vinculada con la soberanía será girada a Diputados en las próximas horas, donde el oficialismo cuenta con una base más amplia de apoyos.

Este martes, el Gobierno presentará además el Presupuesto 2027 en la Cámara Baja y habilitará el debate sobre la reforma electoral en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Ninguno de esos puntos fue abordado durante el encuentro de esta mañana.

Los tres proyectos abrirán una etapa de negociaciones con distintos sectores del Congreso, especialmente con los gobernadores aliados, para conseguir los votos necesarios para su aprobación.

Quiénes participaron

De la reunión participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Mario Lugones (Salud), Luis Caputo (Economía) y Juan Bautista Mahiques (Justicia).

También estuvieron la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el asesor presidencial Santiago Caputo.

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