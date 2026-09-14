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Víctor Manzanares, excontador de Néstor y Cristina Kirchner, habló antes del inicio del juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces y sostuvo que está dispuesto a asumir las consecuencias de las maniobras que reconoció ante la Justicia. “Quiero pagar lo que me corresponde, si me toca años en prisión, iré preso y después poder recuperar mi existencia”, afirmó ante personas de su entorno.

Según informó Clarín, el excontador también cuestionó los tiempos del proceso y señaló: “Esto es una vergüenza que estemos en tantos años esperando, porque los que están en la política siguen cobrando su sueldo, como si nada”. En ese sentido, agregó: “Para algunos no cambió nada, llevo nueve años sin una actividad, no tengo un ingresos”.

Manzanares fue durante décadas uno de los hombres de mayor confianza de la familia Kirchner. Desde 2003 confeccionó sus declaraciones juradas y participó en operaciones inmobiliarias y comerciales, algunas vinculadas con el empresario Lázaro Báez.

Su situación judicial cambió en 2018, cuando declaró como imputado colaborador y aportó información sobre operaciones vinculadas con los hoteles de la familia, cuestiones tributarias y movimientos financieros. Su testimonio también alcanzó a la causa Cuadernos de las Coimas, en particular al tramo relacionado con el patrimonio del exsecretario privado Daniel Muñoz.

El fiscal federal Carlos Stornelli destacó entonces su aporte: “Es el que tuvo un arrepentimiento real, no sólo ante la justicia, sino espiritual. Con una memoria prodigiosa, recordaba CBU, cuentas bancarias de memoria, brindó un aporte enorme a la causa”.

Su posición ante el juicio

Manzanares se reconoce partícipe de las maniobras de lavado de activos investigadas y cuestiona que el proceso haya demorado varios años.

“Es injusto que se haya demorado todo esto, porque uno podría haber empezado a pagar sus culpa, terminado de pagarla y empezar a rehacerse”, manifestó. Y añadió: “Yo no he tenido posibilidad de eso, ellos cobran pensiones, dietas, etcétera, y otros han mantenido sus empresas funcionando”.

El Tribunal Oral Federal 5 deberá establecer la fecha de las audiencias. El excontador tendrá que presentarse de manera presencial en los tribunales federales de Comodoro Py junto con los principales acusados.

Tras su detención, ocurrida el 17 de julio de 2017, dejó de ejercer la profesión y cerró su estudio contable. Luego de recuperar la libertad se radicó en Río Gallegos. Desde diciembre de 2020 ya no utiliza tobillera electrónica ni cuenta con custodia permanente.

Entre los elementos que aportó durante sus declaraciones, Manzanares señaló al hotel Casa Patagónica Los Sauces como una estructura utilizada para generar ingresos para el patrimonio familiar. A su vez, describió operaciones inmobiliarias, movimientos de fondos y transacciones que, según su relato, involucraron a distintos empresarios y operadores financieros.

De cara al proceso, cerró con una definición sobre su postura frente a las acusaciones: “En esta vida todos tenemos que pagar nuestras culpas y si se afectó a la Nación, más todavía”.

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